Врачи выписали подростка, потерявшего почти всю семью в пожаре

У мальчика была обожжена половина тела

Подросток провёл в больничных палатах 2 месяца — врачам удалось его спасти
Подросток провёл в больничных палатах 2 месяца — врачам удалось его спасти

Врачи Новосибирской областной больницы вылечили 16-летнего мальчика и его отчима, которые сильно пострадали в страшном ночном пожаре. Из-за огня погибли 4 человека из их семьи — мать и трое детей.


Подросток и его отчим оказались в областной больнице (ГНОКБ) в начале августа — санавиация перевезла их из реанимации больницы Купинского района. Они выжили в пожаре, но получили серьёзные ожоги: у мальчика было обожжено 47% тела, у его отчима — 56%.


В середине августа главный врач ГНОКБ Анатолий Юданов рассказывал НГС, что состояние этих пациентов остаётся стабильно тяжёлым, они находились в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. Кроме ожогов кожи мальчик и отчим получили ожоги дыхательных путей.


Подростка выписали в конце этой недели, 5 октября, подтвердили корреспонденту НГС в пресс-службе областной больницы.


«Он провёл суммарно у нас где-то 2 месяца, довольно долго был в реанимации. Мальчику делали пересадку кожи», — объяснили в больнице.


Двухквартирный дом, в котором спали 6 человек, сгорел дотла 5 августа — пожар оставил главу семейства без жены, трёх детей и крыши над головой. Проверка СК предварительно показала, что пожар произошёл из-за замыкания старого холодильника. Соседи решили собрать деньги оставшимся в живых погорельцам.

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