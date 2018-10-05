На въезде в студгородок НГУ поставят стену
Около общежитий университета появятся декоративная стена и новые лавочки
Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска показал эскизы благоустройства части студенческого городка НГУ — там появятся новые лавочки и большой указатель для автомобилистов.
Проект входной группы въезда, которую установят около общежития
Пока что новый элемент благоустройства включает в себя декоративную стену, скамейки, озеленение, реконструкцию части тротуаров и установку лежачего полицейского.
Корреспондент НГС обратился за комментарием о сроках и стоимости проекта в пресс-службу университета, но оперативно комментарий получить не удалось.
В НГУ идёт активное благоустройство кампуса — в августе этого года перед главным корпусом появился светящийся монумент для селфи, а к новому году там же будет фонтан с разноцветными лампочками.
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Елизавета Милованова
Эскизы и карта novo-sibirsk.ru/