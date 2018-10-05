На въезде в студгородок НГУ поставят стену

Кроме указателя рядом установят декоративную стену с названием университета и лавочки





Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска показал эскизы благоустройства части студенческого городка НГУ — там появятся новые лавочки и большой указатель для автомобилистов.







Проект входной группы въезда, которую установят около общежития № 3 на Пирогова, 4 в студгородке НГУ, ещё будет обсуждаться — окончательный вариант появится не раньше ноября. Сейчас власти ждут замечаний и предложений по проекту, которые будут принимать до 31 октября.







Въездная группа появится возле общежития № 3





Пока что новый элемент благоустройства включает в себя декоративную стену, скамейки, озеленение, реконструкцию части тротуаров и установку лежачего полицейского.







Корреспондент НГС обратился за комментарием о сроках и стоимости проекта в пресс-службу университета, но оперативно комментарий получить не удалось.





В НГУ идёт активное благоустройство кампуса — в августе этого года перед главным корпусом появился светящийся монумент для селфи, а к новому году там же будет фонтан с разноцветными лампочками.