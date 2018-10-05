Привет из прошлого: над входом в НГТУ нашли календарик с посланием из 1968 года

Один из авторов этой записки до сих пор работает в вузе

На календарике сохранилось послание исторической значимости

На козырьке входа во второй корпус Новосибирского государственного технического университета нашли календарь с посланием пятидесятилетней давности.







«Там проводили ремонт на козырьке, ремонт крыши, и в одном из укромных мест нашли старую сигаретную пачку, уже полуистлевшую, а в этой истлевшей пачке был календарь. Он сохранился благодаря тому, что в пачке внутри фольга, и она защитила календарь от влаги, видимо», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.







На календарике 1968 года сохранилась надпись «Привет тебе от работников экспериментальной мастерской», а также несколько фамилий с годами рождения.







Юрий Лобанов уточнил, что из один из авторов послания — заслуженный работник НГТУ Николай Ефимович Девятков, который до сих пор работает в вузе. Сейчас он рабочий высшей квалификации Центра прототипирования.







Сам 69-летний Николай Девятков в беседе с корреспондентом НГС сообщил, что прекрасно помнит, при каких обстоятельствах появилась эта записка, несмотря на то что это было в 1968 году — во второй год его работы в вузе.







«Нас отправили <…> работать: нужно было сделать фасад во втором корпусе. Там над крыльцом делали отделочку такую рифлёным железом. И так, ради шутки, <…> взяли написали записочку эту, что тогда-то тогда-то работали. Начальник наш был Рихтер Виктор Фёдорович. <…> Взяли коробочку, по-моему, тогда, что ли. И в коробочку — бумажки не было — мы календарик положили», — рассказал Николай Девятков.







Он уточнил, что это послание работники экспериментальной мастерской спрятали под лист железа над крыльцом. По предположению Николая Девяткова, найти этот календарик спустя пятидесятилетие рабочим удалось, когда они стали отрывать старое покрытие на козырьке.





Один из авторов этого послания — Николай Девятков — до сих пор работает в НГТУ





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