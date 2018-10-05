Накупили впрок: из-за скорого роста НДС вырос спрос на непродовольственные товары

При этом растёт и их производство

Согласно опросу ООО «инФОМ», население рассматривает текущее время как наиболее подходящее для совершения крупных покупок
Согласно опросу ООО «инФОМ», население рассматривает текущее время как наиболее подходящее для совершения крупных покупок

В августе 2018 года вырос спрос на непродовольственные товары — Банк России отмечает, что это во многом обусловлено ожидаемым повышением темпов роста цен на них из-за произошедшего ослабления рубля и предстоящего повышения НДС, об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ.


Годовой прирост оборота розничной торговли в августе составил 2,8%, в том числе непродовольственных товаров — 4,1%. Помимо роста спроса, росло и производство непродовольственных товаров, наиболее высокими темпами — производство трикотажных изделий, одежды, обуви и сумок. А среди продовольственных товаров увеличилось производство мясных полуфабрикатов, овощной и рыбной продукции.


«Динамика основных экономических показателей в июле–августе 2018 года в целом соответствовала прогнозу Банка России годовых темпов прироста ВВП на III квартал в 1,3–1,7%. По итогам года ожидается увеличение ВВП на 1,5–2%», — сообщила пресс-служба Банка России.


Во втором квартале темп прироста ВВП составил 1,9%.


Новосибирскстат посчитал, что в августе цены на непродовольственные товары и услуги выросли на 0,3%.

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