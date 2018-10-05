Накупили впрок: из-за скорого роста НДС вырос спрос на непродовольственные товары
При этом растёт и их производство
В августе 2018 года вырос спрос на непродовольственные товары — Банк России отмечает, что это во многом обусловлено ожидаемым повышением темпов роста цен на них из-за произошедшего ослабления рубля и предстоящего повышения НДС, об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ.
Годовой прирост оборота розничной торговли в августе составил 2,8%, в том числе непродовольственных товаров — 4,1%. Помимо роста спроса, росло и производство непродовольственных товаров, наиболее высокими темпами — производство трикотажных изделий, одежды, обуви и сумок. А среди продовольственных товаров увеличилось производство мясных полуфабрикатов, овощной и рыбной продукции.
«Динамика основных экономических показателей в июле–августе 2018 года в целом соответствовала прогнозу Банка России годовых темпов прироста ВВП на III квартал в 1,3–1,7%. По итогам года ожидается увеличение ВВП на 1,5–2%», — сообщила пресс-служба Банка России.
Во втором квартале темп прироста ВВП составил 1,9%.
Новосибирскстат посчитал, что в августе цены на непродовольственные товары и услуги выросли на 0,3%.
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Мария Тищенко
Фото Стаса Соколова