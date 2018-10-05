Студента НГУ арестовали на 10 суток за участие в митинге 9 сентября
Владислава Кузеванова задержали накануне в университете после пары
Центральный районный суд дал 10 суток административного ареста студенту Новосибирского государственного университета Владиславу Кузеванову за участие в несогласованном митинге 9 сентября. Год назад студент учился в НГТУ — тогда из-за него прервали лекцию. В этом году Кузеванов перевёлся в НГУ.
«Я вышел на перемену, там меня поджидали сотрудники центра “Э”, сказали: “Пройдёмте”. Это было около 13:30. Сейчас я ещё в Центральном отделении, скоро отвезут в спецприёмник», — рассказал после суда Владислав Кузеванов.
По словам Андрея Гладченко, который защищал Кузеванова в суде, на студента составили протокол по п. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) — он уже провёл ночь в спецприёмнике.
Гладченко добавил, что суды по административным делам в отношении других участников ещё идут, часть слушаний пройдёт в ноябре.
Сразу после акции ещё двух студентов обвиняли в участии в несогласованном митинге 9 сентября — их также поймали в университетах.
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Дарья Януш
Фото предоставлено Еленой Носковец