В новосибирской консерватории сменился ректор

Жанна Лавелина работает в новосибирской консерватории уже 16 лет

Сегодня, 5 октября, Министерство культуры РФ назначило Жанну Лавелину на должность ректора Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки. Об этом сообщается на сайте консерватории.





«По решению учредителя — Министерства культуры Российской Федерации — в целях улучшения ситуации в новосибирской консерватории министр культуры принял такое решение», — прокомментировали корреспонденту НГС назначение нового ректора.







По информации на сайте консерватории, Жанна Лавелина с 2015 года занимала должность заведующей кафедрой теории музыки Новосибирской государственной консерватории.





Справка:

Жанна Лавелина — кандидат искусствоведения, член и председатель жюри региональных музыкально-теоретических конкурсов, олимпиад, конференций. Жанна Лавелина родилась 13 августа 1976 года в городе Прокопьевск Кемеровской области. В 2000 году окончила теоретико-композиторский факультет, а в 2003 году аспирантуру Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки по классу доктора искусствоведения, профессора К.М. Курлени. Тема диссертации — «Музыкально-исторический контекст как фактор оценки художественной значимости инструментальных квартетов И.Брамса». С 2002 года работает на кафедре теории музыки Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, с 2015 года занимает должность заведующей кафедрой.





Несколько лет назад студенты были недовольны политикой бывшего ректора Константина Курлени — они обвинили его в том, что он вынуждает увольняться преподавателей. Недавно консерватория претерпела не только изменения в составе руководства, но и внешние изменения — в августе закончился масштабный ремонт, который длился с осени 2017 года.