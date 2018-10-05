Видео: дерзкий грабитель запер в холодильнике продавщицу в магазине на Красном проспекте
Сейчас подозреваемого разыскивает полиция
Новосибирская полиция попросила помочь в розыске подозреваемого в грабеже, который запер в холодильнике продавца цветочного салона.
«4 октября в 19:00 в цветочный магазин, расположенный по улице Красный проспект, 24, вошёл неустановленный мужчина, который, закрыв продавца в холодильном помещении, похитил из кассы 6 тысяч рублей, после чего скрылся», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В пресс-службе добавили, что полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж). Всех, кто что-либо знает о человеке на видео, полицейские просят позвонить по телефонам: 232–21–65, 232–21–90, 232–27–05.
В прошлом году похожее преступление случилось в цветочном салоне на Геодезической: когда продавец зашла в холодильник с цветами, один из покупателей достал из кармана нож и заблокировал ей выход наружу. Второй налётчик в это время попытался вскрыть кассу.
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Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео 54.мвд.рф