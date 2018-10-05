Видео: дерзкий грабитель запер в холодильнике продавщицу в магазине на Красном проспекте

Сейчас подозреваемого разыскивает полиция

Подозреваемый закрыл продавца в холодильнике и обчистил кассу цветочного магазина
Подозреваемый закрыл продавца в холодильнике и обчистил кассу цветочного магазина

Новосибирская полиция попросила помочь в розыске подозреваемого в грабеже, который запер в холодильнике продавца цветочного салона.


«4 октября в 19:00 в цветочный магазин, расположенный по улице Красный проспект, 24, вошёл неустановленный мужчина, который, закрыв продавца в холодильном помещении, похитил из кассы 6 тысяч рублей, после чего скрылся», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В пресс-службе добавили, что полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж). Всех, кто что-либо знает о человеке на видео, полицейские просят позвонить по телефонам: 232–21–65, 232–21–90, 232–27–05.



В прошлом году похожее преступление случилось в цветочном салоне на Геодезической: когда продавец зашла в холодильник с цветами, один из покупателей достал из кармана нож и заблокировал ей выход наружу. Второй налётчик в это время попытался вскрыть кассу. 

Прочтений: 6443

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено