Видео: дерзкий грабитель запер в холодильнике продавщицу в магазине на Красном проспекте

Подозреваемый закрыл продавца в холодильнике и обчистил кассу цветочного магазина

Новосибирская полиция попросила помочь в розыске подозреваемого в грабеже, который запер в холодильнике продавца цветочного салона.







«4 октября в 19:00 в цветочный магазин, расположенный по улице Красный проспект, 24, вошёл неустановленный мужчина, который, закрыв продавца в холодильном помещении, похитил из кассы 6 тысяч рублей, после чего скрылся», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







В пресс-службе добавили, что полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж). Всех, кто что-либо знает о человеке на видео, полицейские просят позвонить по телефонам: 232–21–65, 232–21–90, 232–27–05.











В прошлом году похожее преступление случилось в цветочном салоне на Геодезической: когда продавец зашла в холодильник с цветами, один из покупателей достал из кармана нож и заблокировал ей выход наружу. Второй налётчик в это время попытался вскрыть кассу.