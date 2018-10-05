А то слишком дёшево: чиновники предложили таксистам доплатить за лицензию

Сами перевозчики уверяют, что документы нужно выдавать бесплатно

В Новосибирской области предложили повысить стоимость разрешения для таксистов — сейчас стоимость одного разрешения составляет 350 рублей, в то время как в Омской области стоимость аналогичного документа почти в 4 раза выше.







Такое предложение министерства транспорта и дорожного хозяйства региона появилось на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» сегодня. Согласно тексту документа, ведомство предлагает повысить стоимость разрешения до уровня других областей России.





«В сравнении к субъектам Российской Федерации: Приморский край — 7500 рублей, Саратовская область — 2600. В соседних субъектах Российской Федерации: Омская область — 1300 рублей, Томская область — 1000 рублей. В <...> Новосибирской области <...> размер платы за выдачу или переоформление одного разрешения составляет 350 рублей», — поясняется в документе.





Как пояснили корреспонденту НГС в управлении организации пассажирских перевозок областного минтранса, сейчас разрешение выдаётся на каждую машину. «У нас выдача разрешений согласно 69 Федеральному закону производится только для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Одна заявка может включать до 10 транспортных средств, после чего на каждую машину выдаётся уникальное разрешение», — уточнили в ведомстве.





Как сообщила корреспонденту НГС председатель ассоциации «Таксомоторные перевозчики Сибири» Ирина Зарипова,





предложение чиновников может отпугнуть легальных таксистов.





«Да, я слышала, что они хотят повысить цену на тысячу. Я отношусь к этому очень отрицательно. Потому что соотношение легальных водителей к нелегальным за прошедшие годы не поменялось — 1 к 10. Увеличение стоимости разрешения некоторых только отпугнёт», — уверена Ирина Зарипова.





Она отметила, что минтрансу региона стоит посмотреть на действия Москвы в 2011 году. «Когда этот закон вошёл в силу, разрешения в Москве начали выдавать бесплатно и в течение 3 дней. У нас это 350 рублей и 30 дней на выдачу разрешения. Крупный агрегатор заинтересован в легализации рынка такси. Но со стороны минтранса идёт некая обратная реакция. В идеале цену нужно снижать до нуля», — резюмировала Зарипова.





В конце сентября власти Новосибирской области предложили таксистам предусмотреть бесплатные услуги для инвалидов и незрячих пассажиров — среди них провоз инвалидных колясок и собак-поводырей.