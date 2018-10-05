Молодой маме из Новосибирска дали титул «Принцесса Европы»
Сибирячке присудили такое звание на международном конкурсе мам в Гибралтаре
32-летняя жительница Новосибирска Алла Коротких завоевала на международном конкурсе молодых мам «Миссис Европа — 2018» в Гибралтаре титул «Принцесса Европы — 2018» и «Миссис Спорт».
Об итогах конкурса НГС сообщил Максим Коротких — супруг Аллы, которая пока недоступна для связи после ночной церемонии.
«Сам конкурс состоял из спортивного дня, собственной презентации, каких-то представлений на тему "Насилие в семье". У Аллы было стихотворение и творческого номера. Для конкурса Алла также приготовила и гимнастический номер с лентой, она же занималась художественной гимнастикой. Ещё был конкурс национальных костюмов. <…> Взаимоотношения между участницами на шоу сложились позитивные. Какой-то жёсткой конкуренции между девушками не ощущалось. Все подружились, и Аллу уже зовут в Испанию, и в Голландию, и в Эстонию в гости», — рассказал корреспонденту НГС Максим Коротких.
По словам Коротких, на мероприятии участницы шоу также познакомились с премьер-министром Гибралтара, губернатором и мэром — градоначальником оказалась женщина, выигравшая в 2009 году конкурс «Мисс Мира».
На конкурсе «Миссис Европа — 2018» Алла Коротких завоевала корону и титул «Принцесса Европы», а также была названа «Миссис Спорт».
Накануне в Новосибирске прошёл массовый кастинг на конкурс «Мисс Россия» — на него приехали 50 девушек со всей Сибири.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Илья Калинин
Фото предоставлено Максимом Коротких