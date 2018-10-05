Молодой маме из Новосибирска дали титул «Принцесса Европы»

Сибирячке присудили такое звание на международном конкурсе мам в Гибралтаре

Алла Коротких стала «Принцессой Европы» на международном конкурсе «Миссис Европа — 2018»
Алла Коротких стала «Принцессой Европы» на международном конкурсе «Миссис Европа — 2018»

32-летняя жительница Новосибирска Алла Коротких завоевала на международном конкурсе молодых мам «Миссис Европа — 2018» в Гибралтаре титул «Принцесса Европы — 2018» и «Миссис Спорт». 


Об итогах конкурса НГС сообщил Максим Коротких — супруг Аллы, которая пока недоступна для связи после ночной церемонии.


«Сам конкурс состоял из спортивного дня, собственной презентации, каких-то представлений на тему "Насилие в семье". У Аллы было стихотворение и творческого номера. Для конкурса Алла также приготовила и гимнастический номер с лентой, она же занималась художественной гимнастикой. Ещё был конкурс национальных костюмов. <…> Взаимоотношения между участницами на шоу сложились позитивные. Какой-то жёсткой конкуренции между девушками не ощущалось. Все подружились, и Аллу уже зовут в Испанию, и в Голландию, и в Эстонию в гости», — рассказал корреспонденту НГС Максим Коротких.


В этом году конкурс красоты среди молодых мам проходил в Гибралтаре
В этом году конкурс красоты среди молодых мам проходил в Гибралтаре


По словам Коротких, на мероприятии участницы шоу также познакомились с премьер-министром Гибралтара, губернатором и мэром — градоначальником оказалась женщина, выигравшая в 2009 году конкурс «Мисс Мира».


Алла также получила титул «Миссис Спорт», впечатлив жюри гимнастическим номером с лентой
Алла также получила титул «Миссис Спорт», впечатлив жюри гимнастическим номером с лентой


На конкурсе «Миссис Европа — 2018» Алла Коротких завоевала корону и титул «Принцесса Европы», а также была названа «Миссис Спорт».


Накануне в Новосибирске прошёл массовый кастинг на конкурс «Мисс Россия» — на него приехали 50 девушек со всей Сибири

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