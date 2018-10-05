НГУЭУ остался без аккредитации по направлению для безопасников — ректор извинился перед студентами

Теперь у учащихся есть два пути: остаться в этом вузе или уйти в другой

Все остальные 32 направления подготовки получили аккредитацию
Все остальные 32 направления подготовки получили аккредитацию

Рособрнадзор отказал в аккредитации Новосибирскому государственному университету экономики и управления (НГУЭУ) по одному направлению — по бакалавриате «Информационная безопасность». Ректор университета Александр Новиков опубликовал обращение, в котором извинился перед студентами и их родителями.


«Я приношу извинения студентам и их родителям и хочу заверить, что вуз сделает всё возможное, чтобы они могли выбрать наиболее подходящий для себя вариант и продолжить обучение», — написал сегодня ректор НГУЭУ Александр Новиков в своём блоге на сайте вуза.


Он отметил, что студенты по этому направлению занимали призовые места на многих олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.


По результатам экспертизы продлевать аккредитацию по этому направлению отказались по двум причинам: в университете нет лаборатории по физике с нужными учебными стендами и на кафедре нет необходимой доли работников с соответствующим образованием — вместо требуемых 70% в университете работает 62%. Это говорится в заключении экспертов по итогам проверки вуза — документ опубликован на сайте Рособрнадзора. 


По словам ректора, у студентов этого направления есть 2 варианта — оформить перевод на другие направления подготовки в НГУЭУ или перевестись в другой вуз на это же направление подготовки.


«К сожалению, это обычная практика — большинство вузов в нынешних условиях, проходя аккредитацию, что-то теряют. Мы обошлись минимальными потерями, по остальным направлениям мы продолжим работу», — добавил Александр Новиков.


На сайте НГУЭУ указано, что выпускники кафедры информационной безопасности востребованы «работодателями как на предприятиях государственного сектора (ФСТЭК, ФСБ, ФТС и др.), так и в организациях малого и среднего бизнеса».


Корреспондент НГС обратилась в вуз с вопросом о том, скольких студентов коснулся отзыв аккредитации, но оперативно получить комментарий не удалось. На Информационно-техническом факультете НГУЭУ корреспонденту НГС количество студентов этого направления не назвали.


В конце августа без аккредитации также остался новосибирский финансовый вуз — теперь он не сможет выдавать дипломы государственного образца.

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