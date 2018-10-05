Умным бесплатно: перевозчик разрешил отличникам не платить за проезд
А за четвёрку можно будет оплатить проезд со скидкой
Новосибирский перевозчик разрешил отличникам ездить в своих маршрутках бесплатно, а тем, кто получил четвёрку, платить половину стоимости проезда.
«В последнее время часто в новостях мы слышим, что детей высаживают из автобусов по причине того, что они не могут рассчитаться за проезд. Поэтому, посовещавшись, мы решили в своем предприятии начать такую акцию, — рассказал представитель компаний-перевозчиков ООО «Демос-с» и ООО ПП «ЛОТиОС» Михаил Большов. —
Если ребенок получил пятёрку, он едет бесплатно. Если он получил четвёрку, едет в половину тарифа».
Большов уточнил, что акция для школьников будет действовать в будни с 11:00 до 15:00, когда одни дети едут на занятия, а другие возвращаются домой. Чтобы получить скидку, ребёнок должен будет показать оценку в своём дневнике.
Акцию запустили с 5 октября в маршрутках
Подобная инициатива, как считает перевозчик, будет хорошим стимулом для школьников получать хорошие оценки — останутся деньги на карманные расходы. «Времени во время посадки пассажиров на остановке на это много не уйдет. Это не час пик. Частные перевозчики не обеднеют», — подытожил Большов и призвал других перевозчиков присоединиться к акции.
Сэкономить на проезде школьники могут также в маршрутках, где есть терминалы для оплаты картами. Например, в новосибирской маршрутке
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Анна Богданова
Фото и видео Густаво Зырянова