Колокола или струи: новосибирцам предложили выбрать фонтан для Центрального парка

Деньги на его установку пообещал дать Сбербанк

Фонтан в Центральном парке планируют поставить в следующем году
Фонтан в Центральном парке планируют поставить в следующем году

Мэрия Новосибирска предложила горожанам проголосовать за лучший вариант светового фонтана, который должен появиться в Центральном парке в следующем году.


Опрос стартовал на муниципальном портале сегодня, 5 октября, и продлится семь дней. Его участники могут посмотреть видеопрезентации с двумя вариантами оформления фонтана и выбрать понравившийся. 


«Расходы, связанные с созданием фонтана, берет на себя ПАО "Сбербанк России". Работы по установке конструкции планируют начать весной 2019 года», — сообщили в пресс-центре мэрии.


В мэрии уточнили, что фонтан будет 18 метров в диаметре, с лазерной подсветкой и водным экраном, на котором можно будет транслировать видео. «Такая технология позволит задействовать фонтан в проведении шоу-программ», — пояснили в пресс-центре.


В мэрии добавили, что зимой на поверхности фонтана можно будет устанавливать новогоднюю елку и заливать каток.



Колокола или струи: новосибирцам предложили выбрать фонтан для Центрального парка



Колокола или струи: новосибирцам предложили выбрать фонтан для Центрального парка


О том, что Сбербанк даст денег на установку фонтана в Новосибирске, в начале сентября заявил президент этой организации Герман Греф. При этом в городе уже есть один фонтан, установку которого оплатила частная компания. В сквере на Орджоникидзе в 2012 году появился фонтан от авиакомпании S7 Airlines — его установку оценивали в 40 миллионов рублей.



А какой вариант фонтана нравится вам?

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