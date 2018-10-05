Колокола или струи: новосибирцам предложили выбрать фонтан для Центрального парка
Деньги на его установку пообещал дать Сбербанк
Мэрия Новосибирска предложила горожанам проголосовать за лучший вариант светового фонтана, который должен появиться в Центральном парке в следующем году.
Опрос стартовал на муниципальном портале сегодня, 5 октября, и продлится семь дней. Его участники могут посмотреть видеопрезентации с двумя вариантами оформления фонтана и выбрать понравившийся.
«Расходы, связанные с созданием фонтана, берет на себя ПАО "Сбербанк России". Работы по установке конструкции планируют начать весной 2019 года», — сообщили в пресс-центре мэрии.
В мэрии уточнили, что фонтан будет 18 метров в диаметре, с лазерной подсветкой и водным экраном, на котором можно будет транслировать видео. «Такая технология позволит задействовать фонтан в проведении шоу-программ», — пояснили в пресс-центре.
В мэрии добавили, что зимой на поверхности фонтана можно будет устанавливать новогоднюю елку и заливать каток.
О том, что Сбербанк даст денег на установку фонтана в Новосибирске, в начале сентября заявил президент этой организации Герман Греф. При этом в городе уже есть один фонтан, установку которого оплатила частная компания. В сквере на Орджоникидзе в 2012 году появился фонтан от авиакомпании S7 Airlines — его установку оценивали в 40 миллионов рублей.
А какой вариант фонтана нравится вам?
- Первый.
- Второй.
- Никакой не нравится.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Ольга Хмелевская
Фото, скриншоты и видео предоставлены пресс-центром мэрии