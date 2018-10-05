Миллиард не заплатили: должников по взносам на капремонт завалили исками
Больше 25 тысяч новосибирцев не платят в фонд ЖКХ
Новосибирцы остаются должны более 1 миллиарда рублей по взносам на капитальный ремонт — региональный фонд ЖКХ начал судиться с самыми злостными должниками.
Об этом сегодня сообщила руководитель регионального фонда ЖКХ Татьяна Кожевникова.
«Собираемость на сегодня — 84%. Нами было подано 25,5 тысячи судебных исков на лицевые счёта задолжников. По части из них мы уже получили средства, люди начинают понемногу платить», — рассказала Татьяна Кожевникова.
Она отметила, что фонд идёт навстречу жителям и старается «быть гибким». «Некоторые платят ещё до решения суда, чтобы не платить госпошлину. Со многими жителями, которые не в состоянии заплатить, мы заключаем рассрочку платежей на полгода. Это позволяет им не сильно напрягаться», — сказала Кожевникова.
По данным фонда ЖКХ, собираемость взносов — порядка 90%, а с государственных учреждений сбор на порядок ниже — всего 26%. «Большая задолженность у Минобороны, но это проблема всей России. Начиная с 2018 года они начали платить и гасят свои долги за предыдущие периоды», — уточнила руководитель фонда.
По данным фонда ЖКХ, начиная с 2014 года сбор увеличился на 1,5%. «Это рост заметен не только по годам, но даже если смотреть по месяцам, то видно, как мы добавляем десятые доли», — отметила Кожевникова.
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Дмитрий Здорников
Фото Анны Золотовой