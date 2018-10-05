Власти освободят от транспортного налога родителей особенных детей

Родители детей-инвалидов получат скидку по транспортному налогу или полностью освободятся от него

Власти Новосибирской области решили ввести скидки по транспортному налогу для родителей, которые воспитывают детей-инвалидов.







Правительство региона опубликовало на своём сайте законопроект о внесении изменений в систему налогообложения в Новосибирской области. В понедельник, 8 октября, чиновники планируют обсудить его на заседании областного правительства.







Согласно этому законопроекту, в список льготников, которые имеют право на освобождение от транспортного налога, должна добавиться новая категория — «один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), на иждивении которого находится ребенок-инвалид». Таких родителей полностью освободят от налога на мотоциклы и мотороллеры с двигателями мощностью до 40 лошадиных сил. Кроме того, они смогут получить 80%-ную скидку по транспортному налогу на легковые автомобили с мощностью двигателей до 150 лошадиных сил.







Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу правительства региона с просьбой уточнить, оценивали ли власти экономический эффект от этого нововведения и сколько жителей из Новосибирской области попадают под эти льготы.







Недавно из-за ошибки налоговой службы жителю Новосибирска насчитали почти 900 тысяч рублей транспортного налога — эта сумма почти в 50 раз больше положенной.