Зима близко: белки начали менять рыжие шубки на серые

Белки на Богдашке уже наполовину полиняли





Новосибирские белки начали менять рыжие летние шубки на зимние серые. Учёные Института систематики и экологии животных СО РАН объяснили, что линька начинается в октябре независимо от погоды.





«Линька животных — это не переодеть пальто, это сложный биологический процесс, который длится около месяца. Он связан с обменными процессами, сокращением светового дня. Они начинают линять раньше, чем меняется обстановка. Это триггерный механизм, физиология, есть спусковые механизмы — раньше темнеет, снижается температура. Если бы белка начала линять, когда уже стало всё плохо, она бы не успела. Это эволюционно закреплено: линяют они в одни и те же сроки, а наступление зимы у нас может меняться», — рассказал корреспонденту НГС заместитель директора по научной работе ИСиЭЖ СО РАН Лев Вартапетов.





Учёный добавил, что полностью белки сменят мех на серый к ноябрю.





По прогнозам синоптиков, к выходным в Новосибирск вернётся тёплая и солнечная погода — в субботу температура поднимется до +20 градусов.