Зима близко: белки начали менять рыжие шубки на серые
Новосибирские белки начали линять — им не хватает света
Новосибирские белки начали менять рыжие летние шубки на зимние серые. Учёные Института систематики и экологии животных СО РАН объяснили, что линька начинается в октябре независимо от погоды.
«Линька животных — это не переодеть пальто, это сложный биологический процесс, который длится около месяца. Он связан с обменными процессами, сокращением светового дня. Они начинают линять раньше, чем меняется обстановка. Это триггерный механизм, физиология, есть спусковые механизмы — раньше темнеет, снижается температура. Если бы белка начала линять, когда уже стало всё плохо, она бы не успела. Это эволюционно закреплено: линяют они в одни и те же сроки, а наступление зимы у нас может меняться», — рассказал корреспонденту НГС заместитель директора по научной работе ИСиЭЖ СО РАН Лев Вартапетов.
Учёный добавил, что полностью белки сменят мех на серый к ноябрю.
По прогнозам синоптиков, к выходным в Новосибирск вернётся тёплая и солнечная погода — в субботу температура поднимется до +20 градусов.
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Дарья Януш
Фото Елизаветы Шерудило