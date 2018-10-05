«Буквально 100 метров до дома не доехала»: знакомый погибшей рассказал о ночной аварии на Красном
Девушка, по словам её знакомого, ехала на такси
Очевидец рассказал подробности смертельной аварии, которая произошла сегодня ночью на Красном проспекте в центре Новосибирска.
Авария произошла в 00:05 на перекрёстке с улицей Достоевского. Сотрудник одного из заведений, расположенного рядом, вышел на улицу сразу после аварии и увидел, что неподалёку разбились два автомобиля — Toyota Chaser и Toyota Fielder.
«Сначала зашёл молодой человек — клиент — сразу за его спиной грохот: по стенам, по окнам полетело что-то. Сначала вообще подумал — то ли бутылки кто-то в окна кидает. Вышел, смотрю: этот автомобиль чёрненький стоит — "Тойота" («Тойота Королла Филдер». — Прим. ред.). Подумал, баллон ,что ли, у него газовый взорвался топливный или что?» — говорит очевидец.
Затем, говорит очевидец, на вызов приехала полиция.
Сотрудник заведения рассказал, что рядом с машиной лежал пострадавший, который ещё мог двигаться. Также он заметил девушку, которая погибла на месте происшествия. В ней он узнал свою знакомую.
«Девочка эта буквально 100 метров до дома не доехала. Она в магазин к нам часто заходит — все её знали», — говорит очевидец.
Собеседник НГС опроверг информацию, появившеюся в соцсетях, о том, что она была беременна. По его словам, «Тойота Королла Филдер» была машиной такси, на которой его знакомая возвращалась домой.
«Водитель весь в крови в машине сидит. Вот помогал водителя вытаскивать», — говорит свидетель. Также он отметил, что на месте происшествия раскидало фрагменты кузова машин и содержимое их багажников, в частности далеко улетел домкрат.
Сегодня утром старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская рассказала, что, по предварительным данным, оба погибшие — пассажиры «Тойота Королла Филдер». Женщина погибла на месте, второй пассажир — мужчина — скончался в больнице в 3 часа утра. Также травмы получил водитель «Филдера» — у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины.
«Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Королла Филдер", следовал по улице Красный проспект со стороны улицы Гоголя с левым поворотом на улицу Достоевского. В пути следования, у дома
Второй «Тойотой» управлял 22-летний водитель, перед аварией он следовал по улице Красный проспект со стороны улицы Писарева в сторону улицы Гоголя. Он в ДТП не пострадал.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Анной Варновской (1), очевидца (2–4)
Видео предоставлено Анной Варновской