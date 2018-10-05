«Буквально 100 метров до дома не доехала»: знакомый погибшей рассказал о ночной аварии на Красном

По словам очевидца, разбитая «Тойота Королла Филдер» была такси





Очевидец рассказал подробности смертельной аварии, которая произошла сегодня ночью на Красном проспекте в центре Новосибирска.





Авария произошла в 00:05 на перекрёстке с улицей Достоевского. Сотрудник одного из заведений, расположенного рядом, вышел на улицу сразу после аварии и увидел, что неподалёку разбились два автомобиля — Toyota Chaser и Toyota Fielder.





«Сначала зашёл молодой человек — клиент — сразу за его спиной грохот: по стенам, по окнам полетело что-то. Сначала вообще подумал — то ли бутылки кто-то в окна кидает. Вышел, смотрю: этот автомобиль чёрненький стоит — "Тойота" («Тойота Королла Филдер». — Прим. ред.). Подумал, баллон ,что ли, у него газовый взорвался топливный или что?» — говорит очевидец.





Затем, говорит очевидец, на вызов приехала полиция.





Сотрудник заведения рассказал, что рядом с машиной лежал пострадавший, который ещё мог двигаться. Также он заметил девушку, которая погибла на месте происшествия. В ней он узнал свою знакомую.





«Девочка эта буквально 100 метров до дома не доехала. Она в магазин к нам часто заходит — все её знали», — говорит очевидец.





Собеседник НГС опроверг информацию, появившеюся в соцсетях, о том, что она была беременна. По его словам, «Тойота Королла Филдер» была машиной такси, на которой его знакомая возвращалась домой.









Вадитель «Тойоты Чайзер» не пострадал





«Водитель весь в крови в машине сидит. Вот помогал водителя вытаскивать», — говорит свидетель. Также он отметил, что на месте происшествия раскидало фрагменты кузова машин и содержимое их багажников, в частности далеко улетел домкрат.







После столкновения «Тойота Королла Филдер» вылетела на тротуар





Сегодня утром старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская рассказала, что, по предварительным данным, оба погибшие — пассажиры «Тойота Королла Филдер». Женщина погибла на месте, второй пассажир — мужчина — скончался в больнице в 3 часа утра. Также травмы получил водитель «Филдера» — у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины.





«Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Королла Филдер", следовал по улице Красный проспект со стороны улицы Гоголя с левым поворотом на улицу Достоевского. В пути следования, у дома № 71 по улице Красный проспект, совершил столкновение с автомобилем "Тойота Чайзер"», — рассказала Анна Варновская.





Второй «Тойотой» управлял 22-летний водитель, перед аварией он следовал по улице Красный проспект со стороны улицы Писарева в сторону улицы Гоголя. Он в ДТП не пострадал.





На месте происшествия собралось много прохожих



