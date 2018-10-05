Грабитель-неудачник потерял украденные «айфоны» через дырку в пакете

После этого он сам сдался полиции

Грабитель забрал у курьера пакет с «айфонами» и убежал, но по дороге потерял свою добычу

В Новосибирске завершился суд над грабителем, который отобрал у курьера пакет с двумя «айфонами» и потерял их, когда убегал с места преступления.







Позже сибиряк сам пришёл в полицию и раскаялся в своём преступлении.







«Он ранее не судимый, достаточно молодой — 1995 года рождения, поэтому ему [дали] наказание в виде условного лишения свободы», — рассказала корреспонденту НГС гособвинитель по делу, старший помощник прокурора Кировского района Новосибирска Ольга Дуденко. Приговор в законную силу ещё не вступил.







Как пояснила гособвинитель, в декабре 2017 года осуждённый заказал в интернет-магазине два iPhone 7 Plus стоимостью 52 500 рублей каждый. Но для доставки он указал не свой адрес, а адрес дома на улице Виктора Уса, поскольку знал, что там есть сквозные подъезды.







Придя к этому дому, заказчик заранее снял с себя куртку, чтобы курьер подумал, будто бы он и вправду здесь живёт.







Как следует из материалов уголовного дела, подъехавший курьер предложил заказчику посмотреть телефоны в машине, но тот отказался и позвал его в подъезд. В подъезде клиент взял у курьера пакет с телефонами, достал оттуда одну из коробок и стал рассматривать свой заказ. Потом он положил iPhone обратно и вместе с пакетом рванул к другому выходу из сквозного подъезда.







«Курьер — за ним, пытался его догнать, кричал ему. Но догнать у него не получилось», — описала события Ольга Дуденко.







По её словам, несмотря на то что осуждённому удалось убежать, во время побега он «айфоны» потерял.





«Как следует из показаний нашего осуждённого, он в какой-то момент поскользнулся, упал. <…> Убежал <…>, остановился и обнаружил, что у пакета прорвалось дно, и он потерял эти телефоны», — рассказала гособвинитель.







После этого осуждённый вернулся на место, где мог потерять «айфоны», но найти их уже не смог. Более того, во время побега с места преступления он оставил в подъезде верхнюю одежду, а из его кофты выпал ещё один чужой телефон, который грабитель нашёл до этого. Потерянный телефон подобрал курьер.







После случившегося курьер позвонил в магазин и рассказал, что его ограбили. Но искать преступника полицейским не пришлось: он сам пришёл в отдел и написал явку с повинной.







По словам гособвинителя, в суде он подтвердил свои показания. В среду, 3 октября, Кировский районный суд Новосибирска признал сибиряка виновным в грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ) и приговорил к 1 году лишения свободы условно.







Ольга Дуденко уточнила, что потерянные «айфоны» найти так и не удалось, а ущерб в 105 тысяч рублей осуждённый магазину пока не возместил. «Намерен возмещать», — добавила гособвинитель.





Ранее трое новосибирцев получили тюремные сроки за вооруженное ограбление вызванного ими курьера New York Pizza, у которого они отобрали две пиццы и три кесадии.