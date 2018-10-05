Около ТЦ на Гусинобродском шоссе загорелся КАМАЗ

Пожар случился недалеко от перекрёстка с Волочаевской

Источник дыма был между кабиной и кузовом
Источник дыма был между кабиной и кузовом

Сегодня, 5 октября, утром на перекрестке Гусинобродского шоссе и улицы Волочаевской загорелся КАМАЗ — из машины повалили густые клубы дыма.


«КАМАЗ ехал со стороны города в сторону выезда вдоль ТЦ "Невский", загорелся — столбы дыма огромные. Я подъехал, рядом уже стоял миксер, который бетономешалка, и они тушили водой — они достали шланг из миксера, которым обычно бетон разбавляют, и заливали этот КАМАЗ, бегали вокруг него. Дым шёл между кузовом и кабиной», — рассказал корреспонденту НГС очевидец происшествия Алексей.


Как предположил очевидец, причиной пожара могла стать неисправность грузовика.


По информации пресс-службы МЧС по Новосибирской области, на место пожара выехали две автоцистерны и восемь спасателей. В 10:00 спасатели ликвидировали пожар, в 10:10 полностью потушили.


В середине августа в Новосибирске пассажиров трамвая эвакуировали из-за пожара — тогда причиной стала проводка.

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