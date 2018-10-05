«Яндекс» начал показывать движения грозовых туч на карте Новосибирска

За осадками в городе теперь можно следить в онлайн-режиме

На свои карты «Яндекс» транслирует данные со спутников





Яндекс.Погода начала показывать в Новосибирской области карту осадков: на карте теперь видно, где в ближайшее время пойдёт снег или дождь.





«Благодаря этому жители Новосибирска смогут, например, посмотреть, накроет ливень центр города или обойдёт его стороной. Прогноз осадков рассчитывается на два часа вперёд по десятиминутным интервалам: можно посмотреть, где будут осадки через десять, двадцать, тридцать минут и так далее», — рассказывают в пресс-службе компании «Яндекс».





На главной странице сервиса выводятся предупреждения, которые помогают понять прогноз, не открывая карту: «Дождь начнётся в течение получаса» или, например, «В ближайшие два часа дождь со снегом не прекратится».











«Карта осадков не только помогает не попасть под дождь — за ней бывает интересно понаблюдать. Например, можно засечь, за какое время ненастье добирается от Новосибирска до Кемерова, или выяснить, в какую сторону света дождевые тучи движутся чаще», — приводят пример в компании.





Для предсказания осадков «Яндекс» использует спутниковые снимки, которые получает каждые несколько минут. Обученная нейронная сеть обрабатывает фотографии атмосферы, сделанные из космоса, и предсказывает перемещения областей осадков.





Карту осадков можно посмотреть в приложении «Яндекса» для iOS и Android и на сайте yandex.ru/pogoda. В приложении «Яндекс.Погода» карта заработает в скором времени, отмечают представители компании.





Сервис работает уже сейчас, но посмотреть на него в действие в Новосибирске можно будет только в воскресенье вечером — до этого времени синоптики прогнозирую погоду без осадков.