На Северном обходе потрескалось покрытие: на 15 километрах трассы заказали ремонт
Дорожники начнут работы в следующем году
Федеральной управление автодорог «Сибирь» решило отремонтировать участок Северного обхода на левом берегу Оби.
Начальная цена контракта, согласно документам госзакупки, составляет более 315 миллионов рублей. Срок действия контракта начинается 23 ноября
«В зимний период ремонтные работы на участках дорог проводиться не будут. Этот временной промежуток подрядная организация использует для подготовительных работ (заготовка материалов, подготовка оборудования). Объект является переходящим на 2019 год, активная фаза работ по устранению образовавшихся дефектов цементобетонного покрытия и заливке швов начнётся в весенне-летний период. Срок окончания работ — 1 сентября 2019 года», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе Сибуправтодора.
Общая протяженность участка, на котором пройдёт ремонт, составляет 15 километров, он начинается возле левого берега Оби и тянется в сторону Колыванского шоссе.
Этим летом на Северном обходе ремонтировали другой участок длиной 11 километров.
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой
Карта yandex.ru/maps