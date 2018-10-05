Два человека погибли в аварии на перекрёстке Красного проспекта и Достоевского

Ночью разбились Toyota Chaser и Toyota Fielder

После столкновения «Тойота Королла Филдер» въехала в фонарный столб
После столкновения «Тойота Королла Филдер» въехала в фонарный столб


В ночь на 5 октября в центре Новосибирска разбились два автомобиля — Toyota Chaser и Toyota Fielder, два человека погибли, один в больнице.


«Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Королла Филдер", следовал по улице Красный проспект со стороны улицы Гоголя с левым поворотом на улицу Достоевского. В пути следования у дома № 71 по улице Красный проспект совершил столкновение с автомобилем "Тойота Чайзер"», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.


Второй «Тойотой» управлял 22-летний водитель, перед аварией он следовал по улице Красный проспект со стороны улицы Писарева в сторону улицы Гоголя. После столкновения «Тойота Королла Филдер» въехала в фонарный столб.



В аварии погибли два человека, предположительно, пассажиры «Тойоты Короллы Филдер». 38-летняя женщина погибла на месте, а мужчина, которому на вид было 35 лет, скончался в больнице в 3 часа утра. По предварительной информации, травмы получил водитель «Филдера» — у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины. Водитель второго автомобиля не пострадал.


По информации очевидцев в соцсетях, погибшая была беременна.


В ГИБДД просят водителей быть внимательнее на дорогах, поскольку в последнее время выросло число аварий с тяжёлыми последствиями. На прошлой неделе, в частности, мальчик погиб после того, как его сбил автобус на пешеходном переходе.

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