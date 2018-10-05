В Новосибирске появилась кофейня с завертонами и глинтвейном для водителей

Автокофейня открылась рядом с ТЦ «Малая медведица»

Заведение расположилось по соседству с торговым центром строительных и отделочных материалов
Заведение расположилось по соседству с торговым центром строительных и отделочных материалов


В Новосибирске появилось первое заведение в формате автокофейни. Точка под названием Coffee City открылась во второй половине сентября на Мочищенском шоссе.


Coffee City представляет собой небольшой павильон, расположенный рядом с торговым комплексом «Малая медведица» на 1-м Мочищенском шоссе, 20 к3. Заведение работает навынос — сделать заказ и получить готовые напитки и закуски можно не выходя из машины.


Кроме стандартных видов кофе и чая (от 50 рублей) в автокофейне продают фреши, лимонады и безалкогольный глинтвейн. Из еды в Coffee можно купить салаты, бургеры и шаурму, которую здесь называют «завертоны» (от 150 рублей).


Как рассказал корреспонденту НГС совладелец заведения Александр Воротынцев, идею автокофейни он подсмотрел во Владивостоке, где такие точки работают уже как минимум 2 года. При этом, по словам предпринимателя, он изначально исходил из личных потребностей — сам хотел покупать напитки, сидя за рулём машины.


«Каждое утро заезжали с женой в "Трэвелерс" на Калинина, парковки забиты, пару раз увозили машину на эвакуаторе. Вот и подумалось, а хорошо бы по пути на работу тормознуть у кофейни и, не выходя из машины, взять хороший кофе и двинуть дальше», — говорит Воротынцев.


Основной бизнес Александра, по его словам, связан с торговлей стройматериалами. Для управления заведением предприниматели «выманили из Владивостока» девушку, работавшую до этого в одной из сетей подобных заведений.


Coffee City — первый в Новосибирске проект, который его создатели позиционируют именно как автокофейню. Однако сам по себе формат заведения для автомобилистов для города не нов. Первая точка такого типа появилась на Большевистской ещё в 2011 году. Потом один за другим заведения с функцией drive-thru (в буквальном переводе с английского — «проехать сквозь») появились у всех основных сетей американского фастфуда, работающих в Новосибирске. Последним по счету стал в этом году «Макдоналдс», открывший в отдельном здании заведение своей концепции «МакАвто» рядом с «Берёзовой рощей».

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