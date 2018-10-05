Три летних дня: над Новосибирском задержится антициклон с тёплой погодой

После выходных погода резко изменится

В воскресенье воздух прогреется до +21 градуса
В воскресенье воздух прогреется до +21 градуса


Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — в городе будет тепло и без осадков.


«Сейчас у нас приближается антициклон, облачность рассеивается, наблюдается рост атмосферного давления, погода без осадков, ветер будет стихать. Ночью будет выхолаживаться, а днём — значительный прогрев при солнце», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Температура постепенно будет повышаться. Днём сегодня будет 15–17 градусов, 6-го ожидается 5–7 градусов ночью, а днём 17–19 градусов, затем 7-го будет 8–10 градусов ночью, а днём 19–21 градус.


Кроме того, 5–6 октября без осадков, небольшой дождь возможен 7-го в конце дня. Ветер сменил направление на южный, 5-го — 3–8 м/с, 6-го — 3–9 м/с, 7-го — 4–10 м/с.


«А с понедельника мы ожидаем прохождение холодного фронта и будет похолодание. Ночью уже будут отрицательные температуры. Осадки, если будут, то в виде дождя, переходящего в снег. Постепенно будет понижаться температура», — добавила Виноградова.


Благодаря тому, что погода будет без осадков, шанс увидеть на ночном небе метеорный поток Дракониды увеличивается.

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