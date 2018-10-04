Не ниже 173 сантиметров: 50 сибирячек пришли на кастинг конкурса «Мисс Россия»

Девушки рассказывали о себе, пока их оценивали участницы прошлых лет

Из 50 девушек жюри отобрало 10 самых красивых
Из 50 девушек жюри отобрало 10 самых красивых


Сегодня, 4 октября, в МФК «Сан Сити» в Новосибирске прошёл отборочный тур конкурса «Мисс Россия» — в кастинге приняли участие 50 девушек со всей Сибири.


Как сообщила корреспонденту НГС один из организаторов, директор модельного агенства Elite stars Татьяна Фетисова, количество участниц с годами не меняется. 


«Каждый год приходит порядка 50 девушек, желающих заявить о себе. В этом году было много приезжих девушек — из Абакана, Бийска, Барнаула, Прокопьевска, Тайги, Кемерова, Бурятии», — рассказала Татьяна Фетисова.


По словам Фетисовой, на второй тур, который включает в себя собеседование, фото в купальниках и видео, отобрали 10 девушек.


Организаторы рассказали, что на конкурс приехали девушки со всей Сибири
Организаторы рассказали, что на конкурс приехали девушки со всей Сибири


Во втором туре девушки пройдут собеседования и примут участие в фотосессии в купальниках
Во втором туре девушки пройдут собеседования и примут участие в фотосессии в купальниках


Девушек оценивали участницы конкурса прошлых лет 
Девушек оценивали участницы конкурса прошлых лет 


Девушки в свободной форме рассказывали о себе и своих увлечениях
Девушки в свободной форме рассказывали о себе и своих увлечениях


Участие в конкурсе приняли девушки от 18 до 23 лет и ростом от 173 см
Участие в конкурсе приняли девушки от 18 до 23 лет и ростом от 173 см


Жюри проводило отбор по внешним данным участниц. «Есть стандарты красоты, мировые и российские. Наши немного отличаются. Например, у нас есть нижняя планка по росту — на конкурс «Мисс Россия» допускаются девушки от 173 сантиметров. Хотя на конкурсах «Мисс Мира» побеждали и девушки с ростом 168 сантиметров», — пояснила Татьяна Фетисова.


В прошлом году на первом отборочном туре конкурса «Мисс Россия» жюри выделило 21 участницу. Всего на сцене выступили 49 девушек.

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