Не ниже 173 сантиметров: 50 сибирячек пришли на кастинг конкурса «Мисс Россия»
Девушки рассказывали о себе, пока их оценивали участницы прошлых лет
Сегодня, 4 октября, в МФК «Сан Сити» в Новосибирске прошёл отборочный тур конкурса «Мисс Россия» — в кастинге приняли участие 50 девушек со всей Сибири.
Как сообщила корреспонденту НГС один из организаторов, директор модельного агенства Elite stars Татьяна Фетисова, количество участниц с годами не меняется.
«Каждый год приходит порядка 50 девушек, желающих заявить о себе. В этом году было много приезжих девушек — из Абакана, Бийска, Барнаула, Прокопьевска, Тайги, Кемерова, Бурятии», — рассказала Татьяна Фетисова.
По словам Фетисовой, на второй тур, который включает в себя собеседование, фото в купальниках и видео, отобрали 10 девушек.
Жюри проводило отбор по внешним данным участниц. «Есть стандарты красоты, мировые и российские. Наши немного отличаются. Например, у нас есть нижняя планка по росту — на конкурс «Мисс Россия» допускаются девушки от 173 сантиметров. Хотя на конкурсах «Мисс Мира» побеждали и девушки с ростом 168 сантиметров», — пояснила Татьяна Фетисова.
В прошлом году на первом отборочном туре конкурса «Мисс Россия» жюри выделило 21 участницу. Всего на сцене выступили 49 девушек.
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Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова