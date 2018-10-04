«Шкода» придумала новый дешёвый паркетник вместо «Йети»

Компания Skoda приняла решение продавать в России компактный кроссовер Karoq, который должен занять в модельном ряду место паркетника Yeti, уже снятого с производства. Длина новой машины — 4382 мм, для сравнения: продающийся сейчас среднеразмерный Kodiaq имеет длину 4697 мм. Сборка Karoq будет производится на заводе на территории России.









«Пока начнется сборка, пока настроят оборудование — к концу следующего года он появится. Если настроят производство во второй половине года, это будет IV квартал. А Yeti не производят с февраля месяца», — уточнили в отделе продаж компании «Альт Парк», дилера Skoda в Новосибирске.











Пока не известно, какие моторы будут стоять на российском Karoq, но в Европе модель оснащается бензиновым 1,5 TSI (150 л.с.) и трехцилиндровым бензиновым 1,0 TSI (115 л.с.). Дизели 1,6 TDI (115 л.с.) и 2,0 TDI (150 или 190 л.с.). Коробка передач — механика или робот DSG.





Предполагается, что Karoq будет существенно дешевле Kodiaq, который сейчас стоит от 1 389 000 рублей.





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