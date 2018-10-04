В бердской больнице умер новорождённый: следователи возбудили дело по заявлению его отца

Следствие разберётся, оказали ли врачи всю необходимую помощь

Следственный комитет установит, были ли нарушения правил оказания медицинской помощи 
Следственный комитет установит, были ли нарушения правил оказания медицинской помощи 

В больнице Бердска умер новорождённый ребёнок — следственное управление СК по Новосибирской области возбудило уголовное дело и начало проверку, оказал ли персонал больницы всю необходимую помощь.


Как сообщил корреспонденту НГС старший помощник руководителя областного управления СК Михаил Третьяков, женщина поступила в родильное отделение Бердской центральной городской больницы на крайних сроках беременности 25 сентября. 


«На следующий день у нее начались роды, и установлена гибель плода», — сказал Третьяков.


По словам Михаила Третьякова, ведомство начало проверку после того, как к ним обратился муж 34-летней женщины. «Ранее об этом также писали СМИ. По данному факту мы сразу же начали проводить доследственную проверку. Факт был налицо, поэтому дальше мы будем действовать в своём порядке. Разберёмся, есть ли нарушение правил оказания медицинской помощи», — рассказал старший помощник руководителя областного СК.


В акушерско-поликлиническом отделении Бердской центральной городской больницы корреспонденту НГС не смогли предоставить оперативный комментарий.


В конце марта Следственный комитет возбудил аналогичное уголовное дело по факту смерти роженицы и её ребёнка 13 марта в городской клинической больнице № 25. Тогда у 33-летней роженицы случились самопроизвольные роды мёртвым ребёнком. Из-за этого у женщины начались осложнения, и 13 марта она скончалась.

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