В бердской больнице умер новорождённый: следователи возбудили дело по заявлению его отца
Следствие разберётся, оказали ли врачи всю необходимую помощь
В больнице Бердска умер новорождённый ребёнок — следственное управление СК по Новосибирской области возбудило уголовное дело и начало проверку, оказал ли персонал больницы всю необходимую помощь.
Как сообщил корреспонденту НГС старший помощник руководителя областного управления СК Михаил Третьяков, женщина поступила в родильное отделение Бердской центральной городской больницы на крайних сроках беременности 25 сентября.
«На следующий день у нее начались роды, и установлена гибель плода», — сказал Третьяков.
По словам Михаила Третьякова, ведомство начало проверку после того, как к ним обратился муж 34-летней женщины. «Ранее об этом также писали СМИ. По данному факту мы сразу же начали проводить доследственную проверку. Факт был налицо, поэтому дальше мы будем действовать в своём порядке. Разберёмся, есть ли нарушение правил оказания медицинской помощи», — рассказал старший помощник руководителя областного СК.
В акушерско-поликлиническом отделении Бердской центральной городской больницы корреспонденту НГС не смогли предоставить оперативный комментарий.
В конце марта Следственный комитет возбудил аналогичное уголовное дело по факту смерти роженицы и её ребёнка 13 марта в городской клинической больнице
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Дмитрий Здорников
Фото Ольги Бурлаковой