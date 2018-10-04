Стоят и шумят: мэрия запретила парковаться на площади Ленина по ночам

Запрет парковки объяснили шумом от машин





Мэрия Новосибирска запретит машинам ночью парковаться на площади Ленина — решение принято из-за жалоб горожан, которым мешает шум.







«С 25 октября запрещается остановка транспортных средств с 22:00 до 6:00 на парковках на площади им. Ленина в районе зданий по адресу: Красный проспект, 25 и Красный проспект, 27, — сообщили в пресс-центре мэрии. — На указанном участке будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена", 8.24 "Работает эвакуатор"».





Ночная парковка будет запрещена с 25 октября





Как объяснили в мэрии, новосибирцы жаловались на шум машин и мотоциклов, которые любят съезжаться ночью на парковку площади Ленина. С 22:00 до 6:00 транспорт нельзя ставить на всей парковке площади.





Кстати, на месте парковки в будущем может появиться большой фонтан — недавно власти рассказали о проекте реконструкции площади Ленина.