Стоят и шумят: мэрия запретила парковаться на площади Ленина по ночам

Решение объяснили жалобами горожан на шум

Запрет парковки объяснили шумом от машин
Запрет парковки объяснили шумом от машин


Мэрия Новосибирска запретит машинам ночью парковаться на площади Ленина — решение принято из-за жалоб горожан, которым мешает шум. 


«С 25 октября запрещается остановка транспортных средств с 22:00 до 6:00 на парковках на площади им. Ленина в районе зданий по адресу: Красный проспект, 25 и Красный проспект, 27, — сообщили в пресс-центре мэрии. — На указанном участке будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена", 8.24 "Работает эвакуатор"». 


Ночная парковка будет запрещена с 25 октября 
Ночная парковка будет запрещена с 25 октября 


Как объяснили в мэрии, новосибирцы жаловались на шум машин и мотоциклов, которые любят съезжаться ночью на парковку площади Ленина. С 22:00 до 6:00 транспорт нельзя ставить на всей парковке площади. 


Кстати, на месте парковки в будущем может появиться большой фонтан — недавно власти рассказали о проекте реконструкции площади Ленина. 

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