Деньги взяла, а порчу оставила: многодетная мать обманула сибирячек на 277 тысяч

Суд оставил обманщицу на свободе

В Новосибирске многодетная мать обманула старушек из Калининского района почти на 277 тысяч рублей — мошенница пообещала снять с бабушек порчу, но в итоге сбежала с их деньгами.







С сентября 2017 года по май 2018 года осуждённая обманула трёх человек. Жертвами мошенничества стали женщины 1936–1940 годов рождения, рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.







Как следует из материалов уголовного дела, осуждённая подходила к старушкам возле домов на Кропоткина и Объединения и говорила, будто бы умеет лечить людей. При этом одной из бабушек мошенница заявила, что на неё якобы наложена порча. Другой собеседнице она порекомендовала вылечить ноги, а третьей старушке стала читать молитвы.







При этом мошенница работала в паре с сообщницей, которая проходит в материалах дела как «неустановленное лицо». Она тоже подходила к бабушкам, включалась в разговор и заверяла, что осуждённая помогла её родственникам.







После этого, поясняет Екатерина Махова, пожилые женщины тоже соглашались лечиться. Осуждённая в свою очередь объясняла, что для того, чтобы вылечить бабушек, ей нужно снять порчу с их денег. В итоге одна из старушек принесла мошеннице 75 000 рублей, вторая — 71 843 , третья — 130 000 .







Старший помощник прокурора уточнила, что





осуждённая брала купюры и складывала их к себе в пакет. При этом она просила бабушек некоторое время посидеть на лавочке или в квартире, пока она будет «очищать» их деньги молитвами. Но вместо этого мошенница сбегала с добычей.







Екатерина Махова добавила, что к одной из трёх обманутых женщин осуждённая через несколько месяцев случайно подошла во второй раз. Потерпевшая её узнала и схватила за сумку, чтобы задержать. Но обманщице тогда удалось вырваться, а сумка осталась в руках у бабушки.







В суде 37-летняя сибирячка признала свою вину и раскаялась. Калининский районный суд рассмотрел её уголовное дело в особом порядке. 20 сентября судья признал женщину виновной в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и приговорил её к трём годам лишения свободы условно, сообщила представитель прокуратуры.







Гособвинитель уточнила, что у осуждённой уже был условный срок за мошенничество. Но, несмотря на это,





суд решил оставить её на свободе с учётом семейных обстоятельств: у неё пятеро детей.







Как сообщается на сайте суда, 2 октября приговор вступил в законную силу.







При этом к моменту вынесения приговора деньги обманутым бабушкам осуждённая ещё не вернула.







«Суд указал, что она должна возвратить эти денежные средства, и вменил ей <…> в обязанность, что она ежемесячно должна потерпевшим возмещать материальный ущерб не менее 4000 рублей каждой», — добавила старший помощник прокурора.





Ранее НГС рассказывал о том, как четыре женщины обирали прохожих в городах Сибири при помощи чернеющих в руках иголок и невидимых крестов. Пенсионеры верили разыгранным спектаклям и соглашались на снятие порчи.