«Ужасное безразличие»: машина сбила школьницу на пешеходном переходе и уехала

Девочка получила травму ноги

Пешеходный переход на Забалуева, на котором сбили ребёнка
Пешеходный переход на Забалуева, на котором сбили ребёнка


Днём 4 октября в Ленинском районе Новосибирска водитель сбил на пешеходном переходе школьницу и скрылся — сейчас мать ребёнка разыскивает свидетелей.


Как сообщила корреспонденту НГС мать пострадавшей Ника Устинова, ДТП случилось около полудня напротив дома на Забалуева, 51А. По её словам, девочку сбила чёрная иномарка.


«При переходе по пешеходному переходу большая часть водителей остановилась, а эта машина как ехала, так и ехала. В итоге [машина] фарой ударила дочку по бедру, отчего она упала на асфальт. Из окна выглянула женщина полной комплекции лет 30–40, посмотрела на ребёнка, махнула рукой и поехала дальше», — рассказала Ника Устинова.


О том, что её дочь получила травму, мать узнала после звонка из школы. «Все водители просто проехали мимо, никто не помог встать — ужасное безразличие. Ребёнок сам поднялся, дошёл до школы, обратился там к фельдшеру, учителю. Когда мне позвонили, я сразу же побежала в школу. Мы вызвали скорую, её осмотрели, дали рекомендацию. Затем я съездила с инспекторами ГАИ на место, сделали все замеры, я написала заявления. Теперь только искать», — говорит Ника Устинова.


Сейчас, со слов матери, дочь передвигается с трудом. «В любом случае будем доводить дело до суда. Это из ряда вон выходящее — детей на пешеходном сшибать! Я понимаю, если бы это мужчина сбил, сидел головой крутил, но женщине, я считаю, просто неподобающе», — недоумевает она.


Всех, кто стал очевидцем этого ДТП, мать девочки Ника Устинова просит позвонить в ГИБДД или в редакцию НГС по номеру 8–923–157–00–00.


Сегодня новосибирская ГИБДД назвала самый опасный для школьников день. По данным сотрудников, больше всего ДТП с участием детей происходит именно в четверг — с 16:00 до 20:00.

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