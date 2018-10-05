На набережной вырубят почти 300 деревьев

По словам директора набережной, сносом аварийных деревьев никто не занимался много лет

Муниципальное учреждение парк культуры и отдыха «Михайловская набережная» заказало вырубку аварийных деревьев, ивняка у берегов Оби и подрезку кустарников — на все работы в парке готовы потратить больше 1 миллиона рублей.





«Убираются старые аварийные деревья, которые очень большого возраста и по регламенту подлежат сносу. Это очень большие деревья, либо деревья, которые находятся под критичным углом, когда неправильно дерево растёт, вот-вот упадёт. И мы их убираем как раз на той части, где происходит сейчас благоустройство<...> Очень много лет никто не ухаживал за набережной по сносу аварийных деревьев, работы по очистке не проводились, а это обязательно надо делать, иначе будет не парк, а просто заросли», — рассказала корреспонденту НГС директор ПКиО «Михайловская набережная» Евгения Вторушина.







По оценкам учреждения, на снос аварийных деревьев понадобится 235 тысяч 200 рублей. На территории набережной 48 таких деревьев — это сосны, тополя, березы, черемухи и липы. Также вырубят 230 ив, которые растут у ограждения парка и вдоль правого берега реки — за это набережная планирует отдать ещё 591 тысячу рублей.





«Ива — это некультивированные посадки, это самосад, то, что выросло вдоль воды. И они естественно, задерживают мусор. Он там гниет, естественно, вонь вот эта, и просто это некрасиво. <…> Такие штуки очень часто убираются, потому что деревья растут тогда неравномерно, одно другому мешает, они не дают росту ни одному, ни другому. А здесь ива вылазила сама, поэтому здесь просто чистят эту часть», — объяснила корреспонденту НГС директор парка Евгения Вторушина.







Подрядчик начнёт работы на территории Михайловской набережной 8 октября — сначала он подрежет кустарники, а в ноябре спилит аварийные деревья. Ивы вырубят также в ноябре — их должны убрать с 4 по 15 ноября.







Как пояснила директор Михайловской набережной Евгения Вторушина, снос аварийных деревьев и вырубка самосада не означает, что взамен старых деревьев высадят новые, но уточнила, что в любом случае озеленение парка будет продолжаться — здесь появятся и новые посадки.







В этом сезоне на благоустройство Михайловской набережной в мэрии выделили почти шесть миллионов — на них до 15 октября подрядчик должен был высадить около 40 деревьев, 167 кустарников и более 19 тысяч многолетних цветов.