В центре Новосибирска поставили фигуру популярного актёра — в надежде, что он приедет

Кинотеатр надеется, что горожанам понравится делать селфи с картонным актёром





Днём 4 октября у новосибирского кинотеатра «Победа» появилась картонная фигура популярного британского актёра Бенедикта Камбербэтча. В «Победе» надеются, что поклонники не украдут картонного актёра.







«Помните историю об одной маленькой кофейне в Торонто и Райане Гослинге? Хозяйка так сильно любит этого актёра, что распечатала его картонную версию и устроила небольшой флешмоб в преддверии канадского кинофестиваля. Благодаря силе интернета, постам посетителей в "Инстаграме" (и немножко благодаря давлению мамы) однажды актёр лично пришёл в кофейню! Представляете, какое счастье? Попробуем повторить?» — объяснили установку фигуры Бенедикта Камбербэтча в кинотеатре «Победа».







Фигура актёра появилась и потому, что в кинотеатре идут показы спектаклей с участием Камбербэтча.





Картонный британец будет стоять и на улице у кинотеатра в хорошую погоду, и внутри здания «Победы». Он готов фотографироваться со всеми желающими.







«У нас был Вуди Аллен, его украли. На Камбербэтче специальные утяжелители — мы к нему привязали — поэтому надеемся, что не украдут», — рассказали НГС в кинотеатре.





Сибирячки уже признавались корреспондентам НГС, что считают британского актёра-интеллектуала «суперсексуальным мужчиной». Кроме Камбербэтча в ряды киноидеалов у новосибирцев попали Джонни Депп, Кира Найтли и даже Саша Грей.