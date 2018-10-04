Сталина у нас нет: мэрия предложила выбрать место для памятника советскому вождю

Инициаторы его установки считают, что лучше всего подойдёт площадка возле Дома офицеров

Бюст Сталина поставят на гранитный постамент

Власти Новосибирска предложили горожанам выбрать место, на котором может появиться памятник Сталину.







Уведомление о проведении общественного обсуждения этой идеи появилось на сайте мэрии.







В документе указывается, что для памятника Сталину предложили три места: перед Домом офицеров на Красном проспекте, на площади Сибиряков-Гвардейцев у стелы «Штыки» или в Ефремовском сквере у здания ПАО «Тяжстанкогидропресс» на Сибиряков-Гвардейцев, 50.







На установке памятника Сталину уже несколько лет настаивает инициативная группа новосибирцев. Но с подходящим местом для него художественный совет мэрии определиться пока не смог.







«Была сформирована целая группа рабочая, которая проехала весь город вместе с заявителями и выбрала вот эти три места, которые и художественный совет считает более-менее достойными этого, и заявителей [они] устраивают», — пояснила корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.







При этом сама она отказалась от комментариев по поводу перспективы установки памятника Сталину в городе.







«Мы считаем, что наилучшим местом [для него] является центр города, то есть у Дома офицеров. Тем более там очень хороший обзор», — сообщил корреспонденту НГС руководитель инициативной группы по установке памятника Сталину Алексей Денисюк.







Он уточнил, что площадка перед Домом офицеров находится в распоряжении Минобороны.







«Соответственно, мэрия сделала запрос в Министерство обороны, но они отмолчались. Со своей стороны, мы напишем <…> министру обороны и президенту с просьбой дать разрешение на установку памятника возле Дома офицеров. <…> Мы, конечно, будем добиваться, чтобы установить [его] именно в исторически значимой, центральной части города», — пояснил Алексей Денисюк.







По его словам, наихудшим из трёх вариантов для установки памятника он считает Ефремовский сквер. «Во-первых, это окраина города. Сам сквер — он неблагоустроен, хотя там установлен камень в честь тружеников тыла. Там нужно площадку благоустраивать — это тоже значительные затраты. И там нет никакого обзора. Он будет стоять между берёзками — его фактически видно не будет», — привёл свои доводы руководитель инициативной группы.







Он добавил, что сам памятник уже готов. Всего на его установку инициативная группа собрала 450 тысяч рублей. «200 тысяч ушло на бюст, 200 тысяч на гранитный постамент с двумя нижними тумбами, и <…> где-то около 40 тысяч у нас сейчас в кассе. А на установку требуется где-то порядка 100–150 тысяч с учетом благоустройства площадки», — уточнил Алексей Денисюк.







Общественное обсуждение продлится с 9 по 29 октября. Чтобы в нём поучаствовать, горожанам нужно направить свои предложения, рекомендации и замечания по проекту в виде прикреплённого файла на адрес imiheev@admnsk.ru. Результаты обсуждения мэрия планирует разместить 6 ноября на официальном сайте города, говорится в уведомлении о проведении обсуждения.





Какое из мест для установки памятника Сталину вы считаете наиболее удачным?



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На площади Сибиряков-Гвардейцев.

В Ефремовском сквере у здания завода «Тяжстанкогидропресс».

Пусть у себя в квартире памятник поставят. К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования



