Четыре дня магнитных бурь: к Земле приближается солнечный ветер

Заряженные частицы дойдут до Земли в выходные

Заряженные частицы, которые направляются к Земле, испустила «корональная дыра» на Солнце — на фото это чёрная область
Заряженные частицы, которые направляются к Земле, испустила «корональная дыра» на Солнце — на фото это чёрная область


На этих выходных на Земле начнутся магнитные бури — новосибирцев предупреждают, что они пройдут в две серии, каждая по два дня.


«По информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.А. Лебедева РАН и Центра космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США на 7–8 октября и 10–11 октября прогнозируются магнитные бури от слабого до среднего уровня», — рассказал корреспонденту НГС заместитель директора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.


По его информации, эти магнитные бури связаны с прохождением Земли через поток заряженных частиц солнечного ветра, испущенных так называемой «корональной дырой» на Солнце — областью возмущения магнитного поля. 


Илья Орлов подчеркнул, что магнитные бури даже среднего уровня не влияют непосредственно на жизнь на Земле и самочувствие человека. Некоторые эффекты от взаимодействия с заряженными частицами могут почувствовать спутники связи и космические аппараты, хотя существенные нарушения связи очень маловероятны.


«В северных широтах (севернее 60 градусов) возможны интенсивные полярные сияния, но в Новосибирске мы их вряд ли увидим, для этого нужны более сильные возмущения магнитного поля», — отметил представитель планетария.


Ранее НГС предупреждал читателей о других магнитных бурях — тогда их причиной была вспышка на Солнце.

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