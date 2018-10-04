Четыре дня магнитных бурь: к Земле приближается солнечный ветер
Заряженные частицы дойдут до Земли в выходные
На этих выходных на Земле начнутся магнитные бури — новосибирцев предупреждают, что они пройдут в две серии, каждая по два дня.
«По информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.А. Лебедева РАН и Центра космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США на 7–8 октября и 10–11 октября прогнозируются магнитные бури от слабого до среднего уровня», — рассказал корреспонденту НГС заместитель директора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.
По его информации, эти магнитные бури связаны с прохождением Земли через поток заряженных частиц солнечного ветра, испущенных так называемой «корональной дырой» на Солнце — областью возмущения магнитного поля.
Илья Орлов подчеркнул, что магнитные бури даже среднего уровня не влияют непосредственно на жизнь на Земле и самочувствие человека. Некоторые эффекты от взаимодействия с заряженными частицами могут почувствовать спутники связи и космические аппараты, хотя существенные нарушения связи очень маловероятны.
«В северных широтах (севернее 60 градусов) возможны интенсивные полярные сияния, но в Новосибирске мы их вряд ли увидим, для этого нужны более сильные возмущения магнитного поля», — отметил представитель планетария.
Ранее НГС предупреждал читателей о других магнитных бурях — тогда их причиной была вспышка на Солнце.
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Елена Громкова
Фото sdo.gsfc.nasa.gov