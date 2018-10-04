Дюжина жителей Горского написала в полицию заявление на хозяйку страшного пса Ганса

На днях пёс укусил ещё одну жительницу микрорайона, и жители решили пойти в полицию

Сегодня, 4 октября, жители Горского жилмассива в Ленинском районе Новосибирска написали коллективное заявление на хозяйку и её собаку, которая больше шести лет держит в страхе жителей района. Накануне обращения крупный пёс напал на местную жительницу Татьяну Бянкину, когда та возвращалась домой.







«Я домой шла с работы, задержалась на работе, в 21:00–21:20. Проходила мимо: шла женщина с собакой, она была на поводке, однако женщина шла впереди, поводок был приспущен, собака шла сзади. И когда я поравнялась с собакой, она сначала кинулась мне на руку, потом укусила меня в бедро», — рассказала корреспонденту НГС Татьяна Бянкина.







После нападения хозяйка собаки успела одёрнуть животное, и укус, по словам пострадавшей, получился неглубоким. Пока Бянкина была в шоке, женщина с собакой быстрым шагом ушла с места происшествия. Чтобы найти виновницу, Татьяна Бянкина написала о происшествии в группу микрорайона в социальной сети «ВКонтакте» — там сразу же узнали собаку и её хозяйку. Как оказалось, это был не первый случай нападения. Татьяна связалась с владелицей собаки, но та лишь предложила пострадавшей обезболивающее.







Сегодня жители Горского подали заявление в полицию





«Для меня конкретно началась эта история год назад. Я до этого знала, что есть такие Ганс и [его хозяйка] Лариса, но конкретно прониклась около года назад, потому что у меня появилась собака. Мы все, собаководы, стараемся соответствовать порядку — не отпускать, убирать <…> Собаку неоднократно видела выгуливаемую в парке в детском на Горском, то есть я вечером поздно возвращалась и мне навстречу шёл Ганс в одиночестве. <…> Он без намордника, без поводка, она стоит в одном месте, собака носится по всему микрорайону, как ошалелая», — рассказала ещё одна местная жительница Екатерина Иванова, которая, по её собственным словам, не раз пыталась призвать хозяйку собаки к порядку.







По словам Ивановой, в последнее время Ганс укусил четырёх человек и собаку. Кроме того, опасается жительница микрорайона, собака может быть опасна для детей. Хозяйка пса Лариса не раз заверяла Екатерину, что исправится, но после нападения на Татьяну Бянкину несколько жильцов решили написать заявление в полицию — под ним подписались 12 человек.







В заявлении сказано, что собака — «беспородная»





«Мы, естественно, ждём, чтобы нам обеспечили безопасность всеми законными способами, какие только возможны. <...> И кинолога предлагали, и стерилизовать предлагали. У нас единственный вариант есть — забирать у неё собаку», — пояснила смысл заявления Екатерина Иванова.







Корреспондент НГС пыталась связаться с хозяйкой собаки через социальную сеть «ВКонтакте», но она не ответила.





В то же время в полиции подтвердили коллективное заявление от жителей Горского. «Было такое заявление, да. Сейчас будет проверка по нему проводится, после проверки, по её результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.





Истории с нападением собак случались и с жителями других районов Новосибирска — так, зимой прошлого года школьникам пришлось спасаться от стаи диких собак в подъезде.