Новосибирский чиновник признался следователям в краже 1 миллиона

В Следственном комитете считают, что он воспользовался своим служебным положением

Обыски прошли в здании районной администрации на проспекте Лаврентьева, 14

Заместителя главы администрации Советского района Новосибирска подозревают в коррупции — Следственный комитет считает, что он мог похитить 1,2 миллиона рублей. СК сообщил о том, что чиновник уже дал признательные показания и начал сотрудничать со следствием.







Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК по Новосибирской области по взаимодействию со средствами массовой информации Михаил Третьяков, Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Советского района Новосибирска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.





Его подозревают в совершении коррупционного преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере).





По версии следствия, подозреваемый воспользовался служебным положением и похитил более 1 миллиона рублей.





«В ходе исполнения муниципального контракта <...> подозреваемый <...> через подставные и подконтрольные ему юридические лица обеспечил выполнение работ <...> на проведение уборки улично-дорожной сети Советского района за гораздо меньшую сумму, чем это было предусмотрено его условиями. Используя фактическое управление расчетными счетами подконтрольных организаций, подозреваемый похитил неосвоенные бюджетные денежные средства в особо крупном размере в сумме более 1 200 000 рублей», — уточняют в СК.





После вчерашних обысков в администрации Советского района следователи нашли улики, подтверждающие причастность замглавы к преступлению, сообщили в СК.





«После доставления в следственный отдел он дал признательные показания и активно сотрудничал со следствием,





в связи с чем фигуранту по уголовному делу было принято решение избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — пояснили в ведомстве.





Следствие не раскрывает имени подозреваемого. Районное издание «Родные берега» утверждало, что обыски проходят в кабинете замглавы администрации Павла Ладышкина, а также у него дома.





В приёмной Советского района от комментариев отказались. «Все комментарии у Следственного комитета», — коротко сообщили корреспонденту НГС в приёмной.