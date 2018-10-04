2ГИС сделал приложение для кешбэка по чекам из магазинов

Это первое приложение компании, которое не связано с картами

Чтобы получить кешбэк, нужно отсканировать чек с покупками





Разработчики новосибирской компании 2ГИС сделали новое приложение «2ГИС Чек» — оно позволяет получать кешбэк с покупок в продуктовых магазинах.





Новое приложение для владельцев Android заработало в октябре, владельцы «айфонов» пользуются им с августа. В приложении есть перечень продуктов, за которые можно получить кешбэк, купив их на определённую сумму.





2ГИС заключил договоры о возврате средств напрямую с производителями товаров, которые поставляют продукцию в разные магазины.





«Сейчас в приложении действуют акции на десятки популярных продовольственных товаров — например, хлеб, молоко, колбасы, пельмени, фрукты, овощи, пряники и мороженое. Среди наших партнеров ООО «Сибирский Гурман», ООО «Лидер» (торговая марка Goldfish), АО «Птицефабрика «Евсинская»», АО «Хлебообъединение «Восход»», ООО «Торговый дом АЛТАН» (Granmulino), ООО «Гроспирон», ООО ТД «Торговая площадь», ОАО «СИБИАР» и другие», — говорится в сообщении компании.





Чтобы воспользоваться сервисом, нужно отсканировать в приложении QR-код на чеке с товарами, участвующими в акции.





Сначала данные с чека отправляются в ФНС. «После подтверждения покупки в Федеральной налоговой службе «2ГИС Чек» начисляет кешбэк. Обычно подтверждение занимает от 2 до 7 дней. Кешбэк можно вывести на мобильный телефон, а в перспективе — на банковскую карту», — объясняют в 2ГИС.





Отсканировать можно чек из любого магазина, где продают акционные товары.





«Кешбэк — это та же скидка, только более удобная. Покупатель получает денежный эквивалент акции с желтым ценником, а производитель — полезную аналитику о том, где и какой товар лучше продается. Сбор информации, как и весь процесс выплаты кешбэка покупателю, берут на себя кешбэк-сервисы — и зарабатывают на комиссии, которую им выплачивает производитель», — уточняют в компании.





В августе новый сервис запустил «Яндекс» — через приложение стало возможно заказать готовую еду.