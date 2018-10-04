Пересел и сэкономил: на площади Калинина появился тариф со скидкой на вторую поездку

Меньше смогут заплатить те, кто ездит на трамвае и метро

Сетевой тариф появился на маршруте трамвая № 14





В Новосибирске ввели сетевой тариф ещё на одном маршруте — теперь пассажиры могут заплатить в 2 раза меньше, если за час пересядут с метро на трамвай № 14 или, наоборот, с трамвая этого маршрута на метро.







4 октября корреспонденты НГС заметили, что сетевой тариф действует при поездке на трамвае № 14 («Сад Мичуринцев – Площадь Калинина»). Пассажиры, которые в течение 60 минут проедут на метро и пересядут на трамвай № 14 , заплатят за поездку только половину тарифа, то есть 9 рублей вместо 18.





При пересадке с метро на трамвай пассажиры получают 50-процентную скидку на вторую поездку





И наоборот: пересев с трамвая в метро, пассажиры заплатят половину тарифа метрополитена, то есть 10 рублей вместо 20.





В пресс-центре мэрии сообщили, что официально сетевая поездка на новом маршруте запускается с завтрашнего дня.





Сетевая поездка доступна только тем пассажирам, которые расплачиваются картой «ЕТК-онлайн»



