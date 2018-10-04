Пересел и сэкономил: на площади Калинина появился тариф со скидкой на вторую поездку

Меньше смогут заплатить те, кто ездит на трамвае и метро

Сетевой тариф появился на маршруте трамвая № 14
Сетевой тариф появился на маршруте трамвая № 14


В Новосибирске ввели сетевой тариф ещё на одном маршруте — теперь пассажиры могут заплатить в 2 раза меньше, если за час пересядут с метро на трамвай № 14 или, наоборот, с трамвая этого маршрута на метро.


4 октября корреспонденты НГС заметили, что сетевой тариф действует при поездке на трамвае № 14 («Сад Мичуринцев – Площадь Калинина»). Пассажиры, которые в течение 60 минут проедут на метро и пересядут на трамвай № 14, заплатят за поездку только половину тарифа, то есть 9 рублей вместо 18. 


При пересадке с метро на трамвай пассажиры получают 50-процентную скидку на вторую поездку
При пересадке с метро на трамвай пассажиры получают 50-процентную скидку на вторую поездку


И наоборот: пересев с трамвая в метро, пассажиры заплатят половину тарифа метрополитена, то есть 10 рублей вместо 20.


В пресс-центре мэрии сообщили, что официально сетевая поездка на новом маршруте запускается с завтрашнего дня. 


Сетевая поездка доступна только тем пассажирам, которые расплачиваются картой «ЕТК-онлайн»
Сетевая поездка доступна только тем пассажирам, которые расплачиваются картой «ЕТК-онлайн»


Сейчас сетевой поездкой пользуются также пассажиры, которые пересаживаются с метро на троллейбус № 29 и с троллейбуса этого маршрута на метро, а также при пересадке с одного вида электротранспорта на другой (например, с троллейбуса на трамвай). Недавно в мэрии назвали самые востребованные маршруты с бесплатными пересадками — основная их часть приходится на общественный транспорт левобережья Новосибирска

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