Пересел и сэкономил: на площади Калинина появился тариф со скидкой на вторую поездку
Меньше смогут заплатить те, кто ездит на трамвае и метро
В Новосибирске ввели сетевой тариф ещё на одном маршруте — теперь пассажиры могут заплатить в 2 раза меньше, если за час пересядут с метро на трамвай
4 октября корреспонденты НГС заметили, что сетевой тариф действует при поездке на трамвае
И наоборот: пересев с трамвая в метро, пассажиры заплатят половину тарифа метрополитена, то есть 10 рублей вместо 20.
В пресс-центре мэрии сообщили, что официально сетевая поездка на новом маршруте запускается с завтрашнего дня.
Сейчас сетевой поездкой пользуются также пассажиры, которые пересаживаются с метро на троллейбус
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Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова