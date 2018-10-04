Олимпийская чемпионка Ирина Минх стала советником мэра Новосибирска
О назначении объявили сегодня, 4 октября
Известная баскетболистка и олимпийская чемпионка Ирина Минх стала советником по спорту в мэрии Новосибирска.
Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Ирина Минх стала олимпийской чемпионкой на Играх 1992 года, сейчас она руководит женским баскетбольным клубом «Динамо».
По информации на сайте клуба, она также бронзовый призер Олимпийских Игр 1988, серебряный призер чемпионата мира 1986, чемпионка Европы 1987, 1991, чемпионка Всемирной Универсиады 1985, чемпионка СССР 1986–1988, серебряный призер чемпионата СССР 1985, бронзовый призер чемпионата СССР 1981–1983, обладатель Кубка Ронкетти 1986, двукратный серебряный призер Кубка европейских чемпионов 1987, 1988.
В 2007 году Ирина Минх входила в состав тренерского штаба женской студенческой сборной России.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова, Илья Калинин
Фото dinamovki.ru