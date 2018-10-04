Олимпийская чемпионка Ирина Минх стала советником мэра Новосибирска

О назначении объявили сегодня, 4 октября

Сейчас Ирина Минх является президентом новосибирского баскетбольного клуба «Динамо»
Сейчас Ирина Минх является президентом новосибирского баскетбольного клуба «Динамо»


Известная баскетболистка и олимпийская чемпионка Ирина Минх стала советником по спорту в мэрии Новосибирска.


Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


Ирина Минх стала олимпийской чемпионкой на Играх 1992 года, сейчас она руководит женским баскетбольным клубом «Динамо». 


По информации на сайте клуба, она также бронзовый призер Олимпийских Игр 1988, серебряный призер чемпионата мира 1986, чемпионка Европы 1987, 1991, чемпионка Всемирной Универсиады 1985, чемпионка СССР 1986–1988, серебряный призер чемпионата СССР 1985, бронзовый призер чемпионата СССР 1981–1983, обладатель Кубка Ронкетти 1986, двукратный серебряный призер Кубка европейских чемпионов 1987, 1988.


В 2007 году Ирина Минх входила в состав тренерского штаба женской студенческой сборной России.

Прочтений: 2037
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено