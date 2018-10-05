К Новосибирску приближается непредсказуемый метеорный поток

Его интенсивность может достигнуть сотен «падающих звёзд» в час

В прошлый раз мощный метеорный поток был в августе — тогда новосибирцы могли наблюдать Персеиды





К Новосибирску приближается мощный метеорный поток Дракониды — при хорошей погоде «падающие звёзды» можно будет увидеть уже 6 октября.





«Дракониды — один из самых интенсивных и красочных регулярных метеорных потоков. В потоке интересно всё — и романтическое название, связанное с северным полярным созвездием Дракона, и красочные метеоры с длинными светящимися хвостами, и неожиданные вспышки интенсивности потока — например, в 1998 году поток усилился до нескольких тысяч метеоров в час», — рассказал корреспонденту НГС замдиректора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.





По его данным, метеорный поток можно наблюдать при хорошей погоде практически всю ночь с 6 по 10 октября, с пиком в районе 8 октября.





«Метеоры Драконид — это остатки пылевого хвоста кометы Джакобини-Циннера, которая месяц назад прошла свой перигелий — точку максимального приближения к Солнцу — и всё ещё видна в телескопы на ночном небе.





Из-за сравнительной близости Земли к комете в 2018 году можно также ожидать высокой интенсивности потока, хотя достоверно предсказать этот параметр невозможно», — отмечает Орлов.





При этом традиционная интенсивность потока составляет до 200–300 метеоров в час, его можно наблюдать высоко над горизонтом в северной части неба.





«Для наблюдения метеорного потока не нужны астрономические приборы, нужно только чистое тёмное небо, желательно без городской засветки, и некоторый запас терпения», — добавил представитель планетария.





До этого мощный метеорный поток был в августе — тогда фотограф из Бердска Ольга Сивякова смогла запечатлеть на небе Персеиды. В прошлом году Дракониды также можно было наблюдать в начале октября.