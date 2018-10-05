К Новосибирску приближается непредсказуемый метеорный поток

Его интенсивность может достигнуть сотен «падающих звёзд» в час

В прошлый раз мощный метеорный поток был в августе — тогда новосибирцы могли наблюдать Персеиды
В прошлый раз мощный метеорный поток был в августе — тогда новосибирцы могли наблюдать Персеиды


К Новосибирску приближается мощный метеорный поток Дракониды — при хорошей погоде «падающие звёзды» можно будет увидеть уже 6 октября.


«Дракониды — один из самых интенсивных и красочных регулярных метеорных потоков. В потоке интересно всё — и романтическое название, связанное с северным полярным созвездием Дракона, и красочные метеоры с длинными светящимися хвостами, и неожиданные вспышки интенсивности потока — например, в 1998 году поток усилился до нескольких тысяч метеоров в час», — рассказал корреспонденту НГС замдиректора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.


По его данным, метеорный поток можно наблюдать при хорошей погоде практически всю ночь с 6 по 10 октября, с пиком в районе 8 октября. 


«Метеоры Драконид — это остатки пылевого хвоста кометы Джакобини-Циннера, которая месяц назад прошла свой перигелий — точку максимального приближения к Солнцу — и всё ещё видна в телескопы на ночном небе. 


Из-за сравнительной близости Земли к комете в 2018 году можно также ожидать высокой интенсивности потока, хотя достоверно предсказать этот параметр невозможно», — отмечает Орлов.


При этом традиционная интенсивность потока составляет до 200–300 метеоров в час, его можно наблюдать высоко над горизонтом в северной части неба.


«Для наблюдения метеорного потока не нужны астрономические приборы, нужно только чистое тёмное небо, желательно без городской засветки, и некоторый запас терпения», — добавил представитель планетария.


До этого мощный метеорный поток был в августе — тогда фотограф из Бердска Ольга Сивякова смогла запечатлеть на небе Персеиды. В прошлом году Дракониды также можно было наблюдать в начале октября

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