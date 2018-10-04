Глава Сибирского Сбербанка ушёл со своего поста

Он руководил крупнейшим банком в Новосибирске с 2014 года

Кирилл Брель ранее сменил Владимира Ворожейкина, занимавшего эту должность около 10 лет





Председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Кирилл Брель переходит на позицию председателя Среднерусского банка — руководитель этого банка Игорь Артамонов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Липецкой области.





Место Бреля в Новосибирске займёт Татьяна Галкина, работавшая заместителем председателя Сибирского банка по корпоративному бизнесу и CIB.







По информации пресс-службы Сибирского банка ПАО «Сбербанк», назначения будут проведены после официального согласования кандидатур с Банком России. Так вводится новая практика Сбербанка — ротация председателей территориальных банков, которые работают в своей должности более 5 лет.





Слева — Татьяна Галкина





Кроме того, Сбербанк проводит трансформацию своих банков в Сибири. Так, Омское отделение будет передано Сибирскому банку. «Интеграция проводится в соответствии с принятой в банке Стратегией 2020 и призвана повысить эффективность управления системами банка и оптимизировать структуру управления в территориях», — сообщила пресс-служба.





Кирилл Брель руководил Сибирским банком с 2014 года, а до этого работал председателем Западно-Уральского банка Сбербанка России.