Глава Сибирского Сбербанка ушёл со своего поста

Он руководил крупнейшим банком в Новосибирске с 2014 года

Кирилл Брель ранее сменил Владимира Ворожейкина, занимавшего эту должность около 10 лет
Кирилл Брель ранее сменил Владимира Ворожейкина, занимавшего эту должность около 10 лет


Председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Кирилл Брель переходит на позицию председателя Среднерусского банка — руководитель этого банка Игорь Артамонов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Липецкой области. 


Место Бреля в Новосибирске займёт Татьяна Галкина, работавшая заместителем председателя Сибирского банка по корпоративному бизнесу и CIB.


По информации пресс-службы Сибирского банка ПАО «Сбербанк», назначения будут проведены после официального согласования кандидатур с Банком России. Так вводится новая практика Сбербанка — ротация председателей территориальных банков, которые работают в своей должности более 5 лет.


Слева — Татьяна Галкина
Слева — Татьяна Галкина


Кроме того, Сбербанк проводит трансформацию своих банков в Сибири. Так, Омское отделение будет передано Сибирскому банку. «Интеграция проводится в соответствии с принятой в банке Стратегией 2020 и призвана повысить эффективность управления системами банка и оптимизировать структуру управления в территориях», — сообщила пресс-служба.


Кирилл Брель руководил Сибирским банком с 2014 года, а до этого работал председателем Западно-Уральского банка Сбербанка России.

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