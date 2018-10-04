Хирург из Новосибирска получил 2 миллиона от Путина

Кардиохирург Александр Романов давно занимается исследованиями, которые помогают лечить пациентов с сердечными болезнями
Кардиохирург Александр Романов давно занимается исследованиями, которые помогают лечить пациентов с сердечными болезнями

Кардиохирург новосибирской клиники Мешалкина Александр Романов получил 2-миллионный президентский грант за новый метод лечения пациентов с сердечной недостаточностью. Врач рассказал НГС о своём исследовании.


О победе кардиохирурга Александра Романова в конкурсе научных исследований молодых российских учёных-докторов наук корреспонденту НГС сообщила специалист по связям с общественностью клиники Мешалкина Дарья Семенюта. Судя по сайту совета по грантам президента РФ, 37-летний Романов стал единственным доктором наук из Новосибирска, получившим такой грант.


Как рассказал НГС сам Александр Романов, его исследование посвящено новому методу лечения пациентов с сердечной недостаточностью.


«Есть пациенты, у которых насосная функция сердца страдает и сердце сокращается с различных участков разрозненно, вразнобой, и не создаётся мощного и правильного выброса крови. 


И у этих пациентов наступают симптомы сердечной недостаточности: одышка, отёки, снижение устойчивости к физической нагрузке. Они не могут работать, порой лежат в постели, не могут встать и пройти 50–60 метров», 


— объяснил сердечно-сосудистый хирург.


Романов напомнил, что сердечная недостаточность — это очень распространённое заболевание. Оно может быть у пациента и основным, и осложнением заболеваний сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда, нарушения ритма сердца и другие).


Грант пойдёт на дальнейшие разработки, подчеркнул хирург. На фото — церемония вручения гранта 
Грант пойдёт на дальнейшие разработки, подчеркнул хирург. На фото — церемония вручения гранта 


Традиционный способ лечения пациентов с сердечной недостаточностью — это имплантация трёхкамерного кардиостимулятора: в сердце ставятся три электрода, и они заставляют сердце правильно сокращаться. 


Однако такой метод не подходит почти в 50% случаев, констатировал автор исследования.


«Наша идея заключалась в том, чтобы разработать и позиционировать электрод в сердце — один из трёх — в определённом векторе по отношению к основной камере сердца, левому желудочку, которая носит насосную функцию. Наше исследование мы и назвали "Вектор"», — объяснил хирург.


Он подчеркнул, что благодаря точным измерениям и оптимальному позиционированию электрода в сердце можно достичь лучшего результата — по словам Александра Романова, его метод подразумевает индивидуальный подход к пациентам.


Врачи провели уже несколько операций по такому методу, и они дали обнадёживающий результат, отметил автор исследования. 


По словам Александра Романова, грант в 2 миллиона рублей рассчитан на 2 года — эти деньги пойдут на дальнейшие исследования и разработки.


В начале года в Москве также объявили лауреатов президентской премии в области науки и инновации для молодых учёных. Одним из трёх лауреатов стал Константин Кох из Новосибирска. Он пояснил НГС, что работает над проблемой выращивания функциональных кристаллов, которые используются в высокоточных приборах для медицины, науки, мирной и военной промышленности.

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