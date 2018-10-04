Выпущенные на волю новосибирские бараны нашли себе диких друзей

Рождённые в зоопарке самцы аргали освоились в Горном Алтае

Перед тем как выпустить аргали в природу, их рога пометили краской 
Перед тем как выпустить аргали в природу, их рога пометили краской 

Выпущенные на волю аргали из Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило сдружились с дикими сородичами в горах Алтая.


«Четыре самца аргали, рождённые в Новосибирском зоопарке и 5 сентября 2018 года выпущенные в природу, стали частью природной группировки. Эту замечательную новость нам сообщили коллеги из национального парка "Сайлюгемский" Республики Алтай», — рассказали в зоопарке.


В зоопарке уточнили, что именно на это и рассчитывали биологи, когда планировали первый в истории выпуск аргали в дикую природу. Присоединение к стаду диких сородичей значительно увеличит их шансы на выживание в естественных условиях.


«Сотрудники национального парка "Сайлюгемский" ведут наблюдения за природной группировкой. У выпущенных самцов рога помечены краской для того, чтобы их можно было отличить от остальных. 2 октября наши коллеги заметили, что все четыре самца уже держатся рядом с группой молодых самцов дикой популяции», — сообщили в зоопарке, добавив, что скоро у аргали начнётся сезон размножения.



Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило на протяжении многих лет остается единственным в мире зоопарком, где содержатся алтайские горные бараны. Первая самка аргали появилась в его коллекции в 1994 году. Животное привезли из Горного Алтая. В 2010 году Новосибирский зоопарк получил ещё пару молодых аргали, спустя три года у них родились первые малыши. С тех пор самки алтайских горных баранов приносят потомство ежегодно. 


На территории Сайлюгемского парка выпустили самцов, которые родились в 2015-м и 2016 годах, уточнили в зоопарке.

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