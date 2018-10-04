ГИБДД назвала самый опасный для школьников день недели

В этот день они рискуют попасть под колёса машин чаще, чем в любой другой

Автоинспекторы отмечают, что ДТП с участием детей стало меньше
Автоинспекторы отмечают, что ДТП с участием детей стало меньше


Новосибирская ГИБДД назвала главные причины аварий на городских дорогах и самые опасные для школьников дни. 


«Самый травмоопасный возраст — с 11 до 13 лет. Самый травмоопасный день, согласно нашей статистике, — это четверг с 16:00 до 20:00», — сообщил сегодня начальник городского отдела ГИБДД Евгений Маслюк, выступая в мэрии Новосибирска.


«Наблюдается рост детского травматизма на территории Железнодорожного, Первомайского и Октябрьского района. В Кировском районе мы зарегистрировали также одного погибшего ребёнка», — добавил Маслюк.


При этом он подчеркнул, что в целом количество ДТП с детьми сократилось: за январь–август пострадало 112 детей, хотя в прошлом году за этот же период было 125.


Он привёл общую статистику смертельных аварий за январь–август этого года и назвал районы Новосибирска, которые лидируют по этому показателю: Кировский (7 погибших в авариях, по данным за январь–август этого года), Первомайский (5 жертв), Дзержинский (4), Заельцовский (3).


Среди причин ДТП с участием пешеходов — неудовлетворительное состояние пешеходных переходов и «недостатки зимнего содержания» дорог. 


На прошлой неделе у дома № 100 по улице Объединения автобус сбил ребёнка на велосипеде. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что мальчик скончался от полученных травм. Вчера вечером на улице Связистов произошло ДТП — водитель «Тойоты» столкнулся с ребёнком. Мальчика увезли на скорой, он получил переломы плеча и ноги.

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