ГИБДД назвала самый опасный для школьников день недели

В этот день они рискуют попасть под колёса машин чаще, чем в любой другой

Автоинспекторы отмечают, что ДТП с участием детей стало меньше





Новосибирская ГИБДД назвала главные причины аварий на городских дорогах и самые опасные для школьников дни.





«Самый травмоопасный возраст — с 11 до 13 лет. Самый травмоопасный день, согласно нашей статистике, — это четверг с 16:00 до 20:00», — сообщил сегодня начальник городского отдела ГИБДД Евгений Маслюк, выступая в мэрии Новосибирска.





«Наблюдается рост детского травматизма на территории Железнодорожного, Первомайского и Октябрьского района. В Кировском районе мы зарегистрировали также одного погибшего ребёнка», — добавил Маслюк.





При этом он подчеркнул, что в целом количество ДТП с детьми сократилось: за январь–август пострадало 112 детей, хотя в прошлом году за этот же период было 125.





Он привёл общую статистику смертельных аварий за январь–август этого года и назвал районы Новосибирска, которые лидируют по этому показателю: Кировский (7 погибших в авариях, по данным за январь–август этого года), Первомайский (5 жертв), Дзержинский (4), Заельцовский (3).





Среди причин ДТП с участием пешеходов — неудовлетворительное состояние пешеходных переходов и «недостатки зимнего содержания» дорог.



