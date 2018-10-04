ГИБДД назвала самый опасный для школьников день недели
В этот день они рискуют попасть под колёса машин чаще, чем в любой другой
Новосибирская ГИБДД назвала главные причины аварий на городских дорогах и самые опасные для школьников дни.
«Самый травмоопасный возраст — с 11 до 13 лет. Самый травмоопасный день, согласно нашей статистике, — это четверг с 16:00 до 20:00», — сообщил сегодня начальник городского отдела ГИБДД Евгений Маслюк, выступая в мэрии Новосибирска.
«Наблюдается рост детского травматизма на территории Железнодорожного, Первомайского и Октябрьского района. В Кировском районе мы зарегистрировали также одного погибшего ребёнка», — добавил Маслюк.
При этом он подчеркнул, что в целом количество ДТП с детьми сократилось: за январь–август пострадало 112 детей, хотя в прошлом году за этот же период было 125.
Он привёл общую статистику смертельных аварий за январь–август этого года и назвал районы Новосибирска, которые лидируют по этому показателю: Кировский (7 погибших в авариях, по данным за январь–август этого года), Первомайский (5 жертв), Дзержинский (4), Заельцовский (3).
Среди причин ДТП с участием пешеходов — неудовлетворительное состояние пешеходных переходов и «недостатки зимнего содержания» дорог.
На прошлой неделе у дома
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова