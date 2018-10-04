Задушил и спрятал в лесу: новосибирец получил 12 лет за убийство знакомой на Челюскинцев

Сам осуждённый утверждает, что не душил её, а, наоборот, пытался спасти от приступа астмы

Сибиряку предстоит не только отсидеть в колонии особого режима, но и выплатить дочерям погибшей 800 тысяч рублей
Сибиряку предстоит не только отсидеть в колонии особого режима, но и выплатить дочерям погибшей 800 тысяч рублей

В Новосибирске завершился суд над 41-летним Денисом Шевченко, который убил женщину в квартире на улице Челюскинцев и спрятал её тело в лесу вблизи посёлка Рыбачий.


«Осуждённому Шевченко Д.П. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 2 года», — сообщается на сайте Железнодорожного районного суда. Приговор в законную силу ещё не вступил.


Как рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Железнодорожного района, гособвинитель по уголовному делу Ася Овчинникова, убийство произошло 30 мая 2017 года в квартире на улице Челюскинцев. По версии обвинения, Денис Шевченко поссорился с потерпевшей и начал её душить.


«Смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии. Вину Шевченко по предъявленному обвинению не признавал. Он указывал, что все повреждения, которые у неё на теле возникли, образовались в результате того, что он оказывал ей медицинскую помощь неквалифицированную, потому что она в определённый момент их общения начала задыхаться. Она, как он понял, болела астмой, и, соответственно, поэтому он стал оказывать ей реанимационные мероприятия: массаж сердца, искусственное дыхание и прочее, прочее. Факт её удушения он категорически отрицал», — привела показания осуждённого гособвинитель.


Источник, знакомый с делом, сообщил корреспонденту НГС, что преступление случилось в квартире, которую сняла сама погибшая. После убийства Шевченко обмотал тело в плед, упаковал его в мусорные пакеты и погрузил в «Газель» вместе с досками и другим хламом. При этом знакомые, подвозившие его до леса возле посёлка Рыбачий, не догадывались, что везут труп. Вещи из машины он выгрузил сам, а когда знакомые уехали, спрятал тело в лесу, замаскировав его ветками и палками.


В правоохранительных органах ранее рассказывали, что несколько дней 43-летняя женщина числилась без вести пропавшей. Её тело нашли 5 июня 2017 года. «Подозреваемый показал, где она находится. Путем проведения ОРМ (оперативно-разыскных мероприятий. — Прим. ред.) мы обнаружили его, с использованием телефонных соединений. Было установлено, что он с ней познакомился, созванивался, что у неё в квартире он совершил убийство», — сообщали в следственном управлении СК России по Новосибирской области.


При этом в Следственном комитете отмечали, что в преступлении мужчина «особо не признаётся» и мотивы убийства не раскрывает. 


В среду, 3 октября, Железнодорожный районный суд признал его виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).


Как пояснила Ася Овчинникова, к колонии особого режима 41-летнего Дениса Шевченко приговорили, поскольку его преступление — это «особо опасный рецидив»: он ранее судим за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Кроме того, вчера суд обязал его выплатить дочерям убитой женщины компенсацию морального вреда — 800 тысяч рублей.

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