На 33 «однёшки» хватит: аналитики подсчитали доходы чиновников и депутатов в квартирах

Они сопоставили их декларации со средними ценами на жильё в городе

Представители истеблишмента могут позволить себе покупать по несколько квартир в год

Эксперты портала N1.RU пересчитали годовые доходы новосибирских депутатов и чиновников в недвижимость — они исчисляются десятками квартир в Новосибирске.







В частности, самый богатый представитель власти в Новосибирске, депутат Заксобрания Александр Манцуров, задекларировавший в 2017 году 71,4 миллиона рублей дохода, может себе позволить 33,4 однокомнатных квартиры по средней цене в 2,14 миллиона рублей или 15 трёхкомнатных за 4,77 миллиона.







Практически такой же результат у коллеги Манцурова по Заксобранию Олега Кочерги — 33,2 «однёшки». При этом председателю областного парламента Андрею Шимкиву хватит только на дорогую однокомнатную или среднюю «двушку»: он задекларировал всего 3,7 миллиона рублей годового дохода.







Новому губернатору области Андрею Травникову, согласно официальной декларации о доходах, хватит на две «однёшки» и ремонт или «трёшку» в спальном районе — примерно на такие же квартиры могут рассчитывать и другие члены областного правительства. Самым богатым из них стал недавно ушедший с поста главы минздрава Олег Иванинский: за 2017 год он заработал более 7,5 миллиона рублей — этого хватит за 3,5 «однёшки».











Хотя годовые заработки чиновников и депутатов часто сильно выше доходов среднего новосибирца, среди них есть и те, кто вообще не может себе позволить покупку недвижимости. Например, депутату Заксобрания Дарье Украинцевой хватит лишь на одну десятую часть стандартной однокомнатной квартиры — в 2017 году она задекларировала только 125 тысяч рублей дохода.







В прошлом году НГС детально изучил задекларированное имущество новосибирского истеблишмента, вплоть до редких автомобилей, и узнал, на что они тратят зарплату.

