Пожар на Западном жилмассиве: в горящей квартире погибли три человека

Пожарные работали на месте случившегося час





Рано утром 3 октября загорелась квартира в трёхэтажном доме в Западном микрорайоне на улице Халтурина — на пожаре есть погибшие.





«До прибытия пожарной охраны из подъезда самостоятельно эвакуировались пять человек», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.





Сотрудники МЧС приехали на место происшествия в 4:54, в 5:08 они ликвидировали открытое горение, а в 5:54 закончили все работы.





«Пожар возник в трёхкомнатной квартире на втором этаже. На момент прибытия пожарной охраны: в подъезде задымления нет, из квартиры на втором этаже идёт слабый дым. В комнате размером 5 на 3 метра огнём повреждены домашние вещи, диван и постельные принадлежности на общей площади 8 квадратных метров. Квартира закопчена по всей площади», — рассказали в МЧС.





Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении.





Источник, знакомый с ситуацией, рассказал корреспонденту НГС, что в горевшей квартире погибли три человека — двое мужчин и одна женщина.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО пообещали прокомментировать ситуацию позднее.





Ночью 25 сентября на пожаре в Октябрьском районе также погиб человек — тогда сгорел частный дом.