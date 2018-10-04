Пожар на Западном жилмассиве: в горящей квартире погибли три человека
Вероятная причина возгорания — неосторожность при курении
Рано утром 3 октября загорелась квартира в трёхэтажном доме в Западном микрорайоне на улице Халтурина — на пожаре есть погибшие.
«До прибытия пожарной охраны из подъезда самостоятельно эвакуировались пять человек», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
Сотрудники МЧС приехали на место происшествия в 4:54, в 5:08 они ликвидировали открытое горение, а в 5:54 закончили все работы.
«Пожар возник в трёхкомнатной квартире на втором этаже. На момент прибытия пожарной охраны: в подъезде задымления нет, из квартиры на втором этаже идёт слабый дым. В комнате размером 5 на 3 метра огнём повреждены домашние вещи, диван и постельные принадлежности на общей площади 8 квадратных метров. Квартира закопчена по всей площади», — рассказали в МЧС.
Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал корреспонденту НГС, что в горевшей квартире погибли три человека — двое мужчин и одна женщина.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
Ночью 25 сентября на пожаре в Октябрьском районе также погиб человек — тогда сгорел частный дом.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова