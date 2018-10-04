Бывшего полицейского отправили в колонию за стрельбу в баре «113»

В колонии ему предстоит провести на 4 месяца меньше, чем просила прокуратура

Отбывать наказание экс-полицейскому предстоит в колонии общего режима
Отбывать наказание экс-полицейскому предстоит в колонии общего режима

В Новосибирске завершился суд над бывшим кинологом отдела полиции № 3 «Заельцовский» Ильёй Кудиным, которого обвиняли в стрельбе из травматического пистолета в посетителя бара «113».


Центральный районный суд признал его виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и «умышленном причинении лёгкого вреда здоровью» (п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Осуждённый получил 1 год 8 месяцев колонии общего режима — на 4 месяца меньше, чем просило гособвинение, рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед. Приговор в законную силу ещё не вступил.


Как сообщается в материалах уголовного дела, 26 февраля 2017 года Илья Кудин пришёл в бар со своими друзьями и поругался с одним из посетителей. Завязалась драка, во время которой кинолог выхватил травматический пистолет и стал бить рукояткой по голове оппонента.


За дракой наблюдал потерпевший Александр Вандышев — мужчина испугался, что полицейский выстрелит, поэтому решил вмешаться. Он схватил кинолога за руку, которой тот держал пистолет. 


«Когда у Кудина освободилась рука, Кудин достал травматический пистолет и выстрелил в Вандышева. Вандышеву причинена рана брюшной стенки», — рассказывали ранее в прокуратуре Центрального района.


По версии обвинения, после этого Илья Кудин сбежал из бара. Пострадавший сразу обратился в полицию, но следователи долгое время не могли установить, что к преступлению причастен полицейский. Только в июне прошлого года после служебной проверки в отношении Кудина возбудили уголовное дело, и он был уволен из органов.


На допросах свою вину экс-полицейский не признавал. Он утверждал, что в тот вечер у него в сумке была крупная сумма денег, 200 тысяч рублей, и в Вандышеве он увидел угрозу для себя и своего имущества, поэтому выстрелил инстинктивно.


На прошлой неделе в суде Илья Кудин раскаялся. «Если бы знал, что возникнет подобная ситуация, то вообще не покупал бы оружие личное. И не ходил бы с ним», — заявил подсудимый.

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