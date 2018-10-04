Чиновник пошёл под суд за обман мэрии и покупку комнаты в аварийном доме

Комнату удалось выменять на новую квартиру и продать за 1 миллион 750 тысяч

Следствие считает, что городу нанесли ущерб в крупном размере





Следователи закончили расследовать дело в отношении заместителя начальника отдела организации подготовки площадок и сноса комитета по жилищным вопросам мэрии Новосибирска и его доверенного лица.







Осенью 2011 года чиновник решил приобрести комнату в аварийном доме на Сибиряков-Гвардейцев, 44 — этот дом входил в программу расселения. Дом был признан аварийным на 1 января 2011 года. Обвиняемый обратился к своему знакомому, а тот подыскал женщину, «ведущую асоциальный образ жизни», — на неё составили договор купли-продажи комнаты.





«Впоследствии договор был визирован не осведомленным о преступлении заместителем председателя комитета по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска и под влиянием обмана подписан мэром города. Затем договор был зарегистрирован задними числами 2009 годом», — говорится в сообщении управления.





Предполагается, что чиновник передал 380 тысяч рублей фиктивной покупательнице, а она внесла их на счёт мэрии.





«После этого осенью 2011 года фиктивная владелица квартиры по договору мены, получила новую однокомнатную квартиру с мэрией города (введя мэра и других сотрудников повторно в заблуждение), сопровождение которого согласно распределенных ролей осуществляли обвиняемые.





В дальнейшем квартира была продана обвиняемыми за 1 млн 750 тысяч рублей по договору купли-продажи добросовестному покупателю», — передают следователи.





Уголовное дело возбудили Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области и Управление ФСБ России по Новосибирской области.





Чиновника и его знакомого обвиняют в мошенничестве. Сейчас следователи закончили расследование — дело передали в суд.





Накануне следователи приходили с обысками в администрацию Советского района — причины обысков пока не уточняют.