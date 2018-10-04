Новосибирцы признались, что благодарны школьным учителям за свою профессию
Многие оказались благодарны и за счастливые школьные годы
Специалисты портала по поиску работы Зарплата.ру провели опрос ко Дню учителя и выяснили, как часто новосибирцы вспоминают о своих учителях.
«53% опрошенных отметили, что некоторых учителей они вспоминают с благодарностью, а кого-то из них никогда не хотели бы увидеть снова. Каждый пятый признался, что учеба не приносила ему удовольствия и ностальгии нет. А 42% благодарны всем своим преподавателям за счастливые школьные годы», — сообщают о результатах опроса аналитики.
Как показал опрос, учась в школе, большинство новосибирцев мечтали быть врачами, юристами, переводчиками, преподавателями, архитекторами.
В итоге 19% респондентов выбрали профессию благодаря советам и напутствиям школьных учителей.
Четверть горожан рассказали, что не слушали никаких советов и выбрали ту профессию, которую хотели сами. А 56% отметили, что педагоги не проявляли интереса к их будущему.
При этом для 72% опрошенных школьные знания оказались полезными в их профессиональной деятельности, а 28% горожан считают, что они не пригодились.
«Почти 70% респондентов давно не общаются со своими школьными педагогами и не поздравляют их с профессиональным праздником. 5% поздравляют их каждый год, а 27% признались, что после прохождения опроса захотели поздравить в этом году», — заключают исследователи.
В прошлом году ко Дню учителя НГС публиковал воспоминания известных новосибирцев о своих первых учителях.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова