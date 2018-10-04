К арабам со своей шаурмой: точки «Дяди Дёнера» появятся в Саудовской Аравии

Антон Лыков и Ясир Бакиш подписали договор в Новосибирске





Новосибирская сеть уличной еды «Дядя Дёнер» нашла партнера-франчайзи на Ближнем Востоке — первые точки с сибирской шаурмой должны появиться в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде уже до конца года.





Соглашение о передаче прав на работу под брендом «Дядя Дёнер» предпринимателю из Саудовской Аравии Ясиру Бакишу было подписано вчера в Новосибирске. Сейчас Бакиш занимается торговлей кофе, но планирует расширить бизнес за счёт общепита.







Свой неожиданный выбор саудовский предприниматель объяснил тем, что «наслышан о высоком качестве российских продуктов питания». «Я сам лично проверял всё, что предлагает нам партнер, и пришёл к выводу, что мы имеем все шансы завоевать рынок», — говорит Ясир Бакиш.







Основное блюдо «Дяди Дёнера» — шаурма — популярно на всём Ближнем Востоке, где является типичной местной уличной едой. Создатель и руководитель «Дяди Дёнера» Антон Лыков тем не менее считает, что его детище в Саудовской Аравии ждёт успех, поскольку в нише сетевого фастфуда «присутствуют только крупные американские игроки» со своим интернациональным меню, которое не учитывает местных вкусов.







Ещё одним преимуществом «Дяди Дёнера» в компании называют куда более скромные требования к торговым точкам — для них достаточно помещений 20–60 кв. м.







Первые точки «Дяди Дёнера» должны начать работать в Эр-Рияде уже к концу 2018 года. На первом этапе в них будет тот же самый набор блюд, что в российских заведениях сети: шаурма, бургеры и шашлык. Однако со временем меню арабского «Дяди Дёнера» может быть скорректировано в соответствии со вкусами местного потребителя, признаёт Лыков.







В то же время дизайн точек адаптировать под аравийский рынок компания не намерена — изменится лишь вывеска, ее переведут на английский и арабский языки.







«Дядя Дёнер» не первая новосибирская сеть общепита, которая пытается выйти на международный рынок. Так, сеть Traveler's coffee пыталась открывать кофейни в Китае и Германии.

